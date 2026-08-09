Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó una propuesta para renombrar como “Paso de los Pueblos Indígenas” al Paso de Cortés en el estado de Puebla.

Durante participación en la Jornada Nacional de Reforestación, desde Santiago Xalitzintla, Claudia Sheinbaum señaló que intención en honrar a los pueblos originarios que pasaron por esa zona mucho antes que Hernán Cortés.

“Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio. Porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum propone renombrar “Paso de los Pueblos Indígenas” al Paso de Cortés en Puebla.

Sheinbaum pide llamar “Paso de los Pueblos Indígenas” al Paso de Cortés en Puebla

Este 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Sheinbaum propuso a los habitantes de la zona que renombraran el conocido Paso de Cortés en Puebla.

Indicó que por dicha zona pasó Hernán Cortes tras la masacre de Cholula en 1519, con la intención de llegar a Tenochtitlán y continuar con la conquista.

No obstante, reiteró que mucho antes de esos hechos, los pueblos originarios ya pasaban por esa zona, por lo que instó a honrar esta situación.

“El día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el “Paso de los Pueblos Indígenas”. Claudia Sheinbaum

De esta manera, Sheinbaum propuso que se le nombre ahora “Paso de los Pueblos Indígenas” a la zona ubicada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Esta forma parte de una serie de acciones encabezadas por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, con la que se busca poner en el mapa a los pueblos originarios de México.