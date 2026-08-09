Pável Gaspar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, descartó que Nay Salvatori y Grace Palomares dejen su puesto como diputadas, pese a la suspensión de sus derechos partidistas en Morena.

En entrevista con medios, el coordinador de la bancada de Morena aclaró que la medida solo aplica dentro del partido, no en el ámbito legislativo ya que ambas fueron electas por voto popular en las elecciones de 2024.

Si las sanciona la Comisión de nuestro partido, ellas no dejan de ser diputadas. Fueron electas por la ciudadanía y van a seguir siendo diputadas hasta que termine el periodo de la legislatura Pável Gaspar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla

De esta manera, tanto Nay Salvatori como Grace Palomares seguirán ocupando sus curules en el Congreso de Puebla hasta que acabe su periodo el 14 de septiembre de 2027.

Nay Salvatori y Grace Palomares: Suspensión de Morena no implica salida del Congreso de Puebla

La suspensión de derechos partidistas de Nay Salvatori y Grace Palomares únicamente les prohíbe participar, votar o representar al partido en asambleas, consejos o procesos internos.

Nay Salvatori y Grace Palomares pierden sus derechos partidarios en Morena (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Asimismo, la medida cautelar establece que ambas diputadas deben “abstenerse de emitir o amplificar contenido discriminatorio” y también de presentar el asunto como una postura atribuible a Morena.

No obstante, esta medida impuesta tras ser acusadas de burlarse de personas de la tercera edad no afecta sus funciones públicas como diputadas en el Congreso de Puebla.

El mismo Pável Gaspar confirmó su permanencia en el cargo, bajo el argumento de que ambas fueron electas por voto ciudadano y que, por tanto, tienen derecho a continuar en la Legislatura.

Nay Salvatori asegura que estuvo cerca de caer en depresión tras “funa”

Nay Salvatori aseguró que estuvo cerca de caer en depresión luego de la polémica que protagonizó por sus comentarios sobre las personas adultas mayores.

Salvatori reconoció que la situación le provocó una fuerte afectación emocional, particularmente por las críticas y amenazas que recibió a través de redes sociales.

Asimismo, señaló que dejará en manos del partido y de Dios la resolución definitiva de Morena sobre su situación política.