Durante la conferencia mañanera de este 5 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la polémica de los adultos mayores de las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares, donde rechazó tajantemente la discriminación.

“Sean de Morena, de cualquier otro partido o sin partido político no es correcto hablar de ninguna persona de manera discriminatoria, estamos en contra de cualquier forma discriminatoria” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto en referencia a los comentarios emitidos por las diputadas Salvatori y Palomares durante el podcast Descasadas, en el que expresaron que los adultos mayores ya “huelen a baúl”.

“Estamos en contra de cualquier forma de discriminación”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, diputadas locales de Morena en Puebla, realizaron comentarios denigrantes hacia adultos mayores. pic.twitter.com/uOwUXdRB71 — NMás (@nmas) August 5, 2026

Será Morena quien defina si se sanciona a Salvatori y Palomares por discriminación sobre adultos mayores: Sheinbaum

Ante su rechazo sobre la discriminación a adultos mayores de las diputadas Salvatori y Palomares, la presidenta Sheinbaum reiteró que será el propio partido, Morena quien decida si se les sancionara.

“Será Morena quien defina si habrá alguna sanción”, expresó Sheinbaum esto en referencia a lo dicho por Ariadna Montiel, líder nacional del partido, quien pidió que se inicie un procedimiento interno contra las diputadas morenistas, Salvatoriy Palomares.

Pues tras lamentar las declaraciones de Salvatori y Palomares hacia las personas adultas mayores, Ariadna Montiel hizo hincapié que no puede ser la postura de alguien que pertenece a la Cuarta Transformación.

Así como la líder de Morena dijo que está a favor de que se suspendan sus derechos políticos por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).