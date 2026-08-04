La diputada Nayeli Salvatori anunció el fin del programa “Descansadas”, así como su retiro temporal en redes sociales, luego de la controversia generada por burlarse de personas adultas mayores.

A través de redes sociales, Nayeli Salvatori indicó que esta pausa será un periodo dedicado a la reflexión y agradeció el apoyo de quienes siguieron el proyecto de Descansadas desde su inicio.

Nayeli Salvatori anuncia fin de Descansadas y pausa en redes (Captura de pantalla )

Nayeli Salvatori pone fin a Descansadas y anuncia pausa en redes tras burla a adultos mayores

Durante el episodio 38 de Descansadas, Nayeli Salvatori, junto a la diputada Grace Palomares, hizo un comentario irónico sobre las personas adultas mayores, hablando de su peculiar olor.

“Los viejitos huelen a baúl”. Nayeli Salvatori

Este comentario de Nayeli Salvatori desató importantes reacciones, entre ellas, la de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien adelantó que se iniciará un procesamiento interno contra las diputadas.

Ante esto, Nayeli Salvatori anunció el fin del programa y reprochó que las personas ya no se puedan expresarse con libertad sin el riesgo de que lo dicho sea malinterpretado o sacado de contexto:

“Lo ocurrido en los últimos días nos hizo entender algo muy doloroso: hoy, muchas veces ya no es posible tener un charla con libertad, con humor o con honestidad sin riesgo de que sea sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar”. Nayeli Salvatori

Nayeli Salvatori anuncia fin de Descansadas y pausa en redes (Captura de pantalla )

Asimismo, Nayeli Salvatori dijo que necesita darse “un espacio para reflexionar”, por lo que pausará su presencia en redes sociales. No mencionó nada sobre los señalamientos que hizo la dirigente de Morena.