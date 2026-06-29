El director de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, David Eduardo Pinto Avendaño, ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), una de las organizaciones científicas más prestigiosas de México, en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y al impacto de sus investigaciones en el campo de la inteligencia artificial.

La incorporación de David Eduardo Avendaño representa un reconocimiento a su labor científica y a sus contribuciones en áreas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural, análisis de información y sistemas inteligentes.

David Punto Avendaño destaca por su trayectoria en inteligencia artificial

El director de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, David Eduardo Pinto Avendaño, es computólogo de formación y doctor en Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Formas por la Universidad Politécnica de Valencia, España.

Además de encabezar la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP.

Su producción académica incluye más de 100 artículos científicos publicados, principalmente en revistas especializadas e indizadas, así como cuatro libros, dos títulos de patente otorgados, un diseño industrial registrado y seis desarrollos de software inscritos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Academia Mexicana de Ciencias reconoce aportaciones de David Eduardo Pinto Avendaño

Las líneas de investigación de David Eduardo Pinto Avendaño se enfocan en la inteligencia artificial y el tratamiento de la información, especialmente en áreas como:

Procesamiento del lenguaje natural.

Recuperación de información.

Análisis masivo de datos.

Estudio de sentimientos y emociones en redes sociales.

Análisis de contenidos en medios de comunicación.

Gracias a estos trabajos, David Eduardo Pinto Avendaño ha obtenido reconocimiento nacional e internacional dentro de la comunidad científica especializada en inteligencia artificial.

BUAP fortalece su presencia en la comunidad científica nacional

El ingreso de David Eduardo Pinto Avendaño a la Academia Mexicana de Ciencias fortalece la presencia de la BUAP dentro de los principales espacios de investigación y desarrollo científico del país.

Fundada en 1959, la Academia Mexicana de Ciencias reúne a especialistas que han realizado contribuciones sobresalientes al conocimiento en diversas disciplinas. Actualmente cuenta con alrededor de tres mil investigadores afiliados, lo que representa entre el seis y ocho por ciento de quienes integran el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Con este reconocimiento, el director de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, David Eduardo Pinto Avendaño, se suma a una de las comunidades científicas más relevantes de México, consolidando su trayectoria en investigación, innovación y desarrollo tecnológico.