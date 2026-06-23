La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) participó en la firma de la Carta Intención del Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, convocada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

La iniciativa federal integra los esfuerzos de nueve instituciones de educación superior y centros de investigación con el objetivo de fortalecer e interconectar la infraestructura tecnológica existente en México y contribuir a la solución de desafíos sociales mediante el uso de la ciencia, el análisis de datos y la inteligencia artificial.

Lilia Cedillo celebra iniciativa para fortalecer la investigación científica en México

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, celebró la iniciativa impulsada por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, al destacar que fortalecerá de manera decisiva la investigación y el desarrollo tecnológico en el país, especialmente en el ámbito de la investigación aplicada.

Asimismo, subrayó que el proyecto también permitirá potenciar el talento humano y la colaboración entre instituciones, lo que representa un avance significativo para la ciencia en México.

Por su parte, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el trabajo conjunto mediante el supercómputo y la inteligencia artificial permitirá atender problemáticas nacionales con mayor eficacia, incorporando no solo tecnología, sino también análisis científico especializado.

En el documento firmado, las instituciones participantes acordaron ampliar el acceso a recursos de supercómputo, impulsar proyectos de investigación de alto impacto, formar talento especializado y establecer un modelo de gobernanza transparente.

Clúster de cómputo e IA impulsará soluciones científicas y tecnológicas en México

El cómputo de alto rendimiento permite aplicaciones como la modelación climática, el desarrollo de fármacos y la simulación de materiales, entre otros proyectos que requieren alta capacidad de procesamiento.

Aunque la infraestructura ya existe en México, la firma de esta carta busca conectar y optimizar los recursos entre instituciones para lograr un uso más eficiente y colaborativo.

El proyecto se sustenta en cuatro pilares: gobernanza ética, telecomunicaciones y ciberseguridad, procesamiento y almacenamiento de datos, e investigación y vinculación científica.

En el encuentro participaron representantes de instituciones como la UNAM, el Cinvestav, la UAM, el CICESE, el IPICYT, el CIMAT y la Universidad de Sonora, entre otras, además de autoridades federales del sector educativo y tecnológico.