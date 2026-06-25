La BUAP se suma al Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA), un programa desarrollado entre gobierno, academia e industria que ofrece formación especializada, gratuita y 100% en línea.

Cuenta con certificaciones avaladas por 17 empresas tecnológicas como Google Cloud, Microsoft, Oracle, Meta, Cisco, IBM e Intel.

El programa ofrece 20 certificaciones en seis áreas estratégicas con niveles básico, intermedio y avanzado: Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Ciberseguridad, Redes e Infraestructura e Inglés.

En su primera generación registró 12 mil 400 inscritos y la meta nacional para 2026 es capacitar a 30 mil estudiantes.

CPFIA capacita a comunidad BUAP con mil becas

Como parte de su estrategia institucional, la BUAP ofrecerá mil becas a estudiantes de nivel superior, personal académico y administrativo.

Quienes resulten beneficiados recibirán capacitación de tutores universitarios, acompañamiento académico, sesiones informativas y materiales de apoyo, con certificaciones vinculadas a sus planes de estudio.

Los cursos se imparten en modalidad autogestiva, síncrona y mixta. Además de formación técnica, los participantes accederán a plataformas y laboratorios de las empresas aliadas, un curso de inglés técnico, desarrollo de habilidades blandas y posibles oportunidades laborales con las empresas del programa.

El seguimiento académico está coordinado por INFOTEC, centro público especializado en tecnologías de la información.

BUAP abre registro del CPFIA hasta el 5 de julio

El registro cierra el 5 de julio en mexia.gob.mx. Para ingresar se debe aprobar un curso propedéutico y la capacitación se realizará de agosto a diciembre a través de la plataforma Llave MX.

Para más información, la Dirección de Educación Superior de la BUAP atiende dudas al 22 22 29 55 00, extensiones 5928 y 5930, o al correo educacion.superior@correo.buap.mx.