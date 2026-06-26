Lilia Cedillo Ramírez presentó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2025-2029, aprobado por el Consejo Universitario de la BUAP, documento que marcará la ruta de trabajo de la universidad durante los próximos años.

El plan establece las estrategias para fortalecer la formación académica, modernizar los procesos institucionales, impulsar la investigación y ampliar el impacto social de la universidad, tomando como base las propuestas realizadas por la comunidad universitaria.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, la rectora explicó que el PDI servirá como una guía de trabajo para preparar a las y los estudiantes frente a los nuevos retos educativos y sociales.

BUAP construye su Plan de Desarrollo con aportaciones de la comunidad universitaria

El PDI integra 4 mil 29 iniciativas presentadas por estudiantes, docentes, personal administrativo, egresados, empleadores y representantes de los gobiernos estatal y municipal.

Además, considera los resultados de una encuesta institucional en la que participaron mil 753 universitarios, así como las propuestas recabadas en diversas mesas de trabajo donde se identificaron las principales necesidades y retos de la institución.

La BUAP informó que 57 por ciento de las iniciativas fueron presentadas por mujeres, reflejando una amplia participación de la comunidad universitaria.

Entre las principales demandas destacaron el bienestar integral y la salud mental, la modernización de procesos y servicios, la innovación educativa con enfoque humanista, así como el fortalecimiento de la sostenibilidad y la inclusión.

Estas propuestas dieron origen a un plan orientado a consolidar una universidad con estabilidad académica, financiera e institucional, capaz de responder a los desafíos actuales.

BUAP aprueba Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029. (Cortesía)

Plan de Desarrollo Institucional de la BUAP se basa en cinco ejes estratégicos

El Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 está integrado por cinco ejes estratégicos:

Gobernanza inclusiva para una gestión eficiente.

Procesos centrados en la formación integral del estudiante.

Docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura para la transformación.

Colaboración y corresponsabilidad con la agenda pública.

Objetivos estratégicos de sostenibilidad, incorporados por primera vez en un PDI para impulsar acciones ambientales transversales.

Cada uno de estos ejes contempla cuatro objetivos estratégicos que impulsarán proyectos enfocados en la reforma administrativa, ampliación del acceso a la educación, reforma académica integral, proyectos de impacto social y desarrollo sostenible.

La universidad informó que las metas y avances del PDI podrán consultarse y actualizarse de manera permanente a través del portal institucional.

Consejo Universitario aprueba cambios en programas académicos de la BUAP

Durante la misma sesión, el Consejo Universitario aprobó la actualización del plan de estudios del Bachillerato General Universitario (BGU), el cual sustituirá al Plan 07 y será implementado en las 28 preparatorias de la institución.

El nuevo programa incorpora los principios de la Nueva Escuela Mexicana, se cursará en seis semestres, contará con 404 créditos e incluirá asignaturas de vanguardia, desarrollo de habilidades blandas, formación propedéutica y orientación vocacional.

Asimismo, el Consejo aprobó el cambio de nombre de la Licenciatura en Danza a Licenciatura en Danza y Estudios del Cuerpo, con el objetivo de ampliar su campo de estudio y fortalecer su enfoque interdisciplinario.

También avaló la creación del Técnico Superior Universitario en Música, un programa de la Facultad de Artes que sustituye al antiguo Técnico en Música, cuya última actualización se realizó en 2004.

Finalmente, el máximo órgano de gobierno de la universidad ratificó el dictamen de no idoneidad de las personas candidatas a la dirección de la Facultad de Derecho para el periodo 2026-2030.