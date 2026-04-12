La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el programa Vivienda para el Bienestar con la entrega de 240 viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en San José Chiapa.

Además, se realizó la condonación de 577 créditos impagables del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), como parte de la estrategia federal para ampliar el acceso a la vivienda.

Sheinbaum avanza en meta nacional de Vivienda para el Bienestar

Durante el evento, Claudia Sheinbaum destacó el compromiso de la Cuarta Transformación con los derechos del pueblo mexicano, al subrayar que el acceso a la educación, la salud, la vivienda y un salario digno son fundamentales.

En ese sentido, recordó que la meta nacional del programa es la construcción de 1.8 millones de viviendas y la reestructuración de 5 millones de créditos impagables, heredados de administraciones anteriores.

La mandataria señaló que garantizar las necesidades básicas de la población forma parte del objetivo de alcanzar la “felicidad del pueblo de México”, eje central del proyecto de la 4T.

Acciones del programa Vivienda para el Bienestar: Claudia Sheinbaum

El programa contempla tres acciones principales en beneficio de las familias mexicanas:

Reducción de requisitos para adquirir una vivienda

Condonación o reestructuración de créditos impagables

Créditos con tasa cero otorgados por la Conavi a personas sin acceso a Fovissste o Infonavit

En lo que va de 2026, la titular del Ejecutivo ha entregado mil 292 viviendas en 15 estados del país, incluyendo entidades como Veracruz, Chiapas, Nuevo León y Quintana Roo, además de Puebla.

Asimismo, reiteró que la Cuarta Transformación impulsa el acceso a derechos mediante la construcción de bachilleratos nacionales, nuevas universidades, el aumento al salario mínimo y la continuidad de los Programas para el Bienestar, junto con nuevos apoyos como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Vivienda para el Bienestar en Puebla suma inversión, consenso social y avance en metas estatales

La presidenta también informó que el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en San José Chiapa será consensuado con las comunidades, garantizando que no habrá despojo de tierras.

Por su parte, la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Maza, detalló que las 577 familias beneficiadas ya cuentan con sus créditos liquidados, como parte de un universo de 400 mil personas que serán apoyadas.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Puebla la meta de vivienda creció de 48 mil a 74 mil unidades, con una inversión superior a 44 mil millones de pesos, en beneficio de más de 267 mil personas.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que las viviendas entregadas son las primeras de un total de mil 160 contempladas para San José Chiapa, mientras que en el estado ya hay más de 4 mil casas en construcción.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció el respaldo del Gobierno federal para fortalecer el acceso a la vivienda en la entidad.

Finalmente, Lorena Reyes Hernández, beneficiaria del programa, reconoció el apoyo recibido y celebró la oportunidad de contar con un hogar propio, resultado de este esfuerzo institucional.