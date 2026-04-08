Gracias al Programa de Obra Comunitaria, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, Puebla realizó 410 proyectos en 110 municipios de todo el estado con una inversión de mil millones de pesos.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, señaló que estas acciones son parte de la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas.

Programa de Obra Comunitaria transforma municipios de Puebla

De acuerdo con la funcionaria, este programa reconoce el talento y capacidad de las mujeres, poniéndolas en cargos de tesoreras, demostrando que pueden hacer más con menos y hacer rendir los recursos públicos del estado.

El Programa de Obra Comunitaria realizó más de 4 mil 500 obras, las cuales fueron definidas en asambleas, donde el modelo de la Bioética Social y el humanismo son fundamentales para garantizar derechos sociales y colocar a la ciudadanía al centro de la toma de decisiones.

Programa de Obra Comunitaria en Puebla ejecuta más de 4 mil 500 proyectos ciudadanos (cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que para el 2026 se destinarán 100 millones de pesos para rehabilitar espacios deportivos y 100 millones para el Turismo Comunitario. Actualmente, las y los delegados están en el proceso de socialización de obras para conocer los indicadores de pobreza, marginación y vulnerabilidad, con el objetivo de que el programa asigne recursos a actividades deportivas.

Durante su mensaje, el gobernador señaló que su administración se centra en la organización comunitaria. Además, subrayó que en la Mixteca se construyeron 70 jagüeyes como medida preventiva ante la sequía.

Programa de Obra Comunitaria en Puebla ejecuta más de 4 mil 500 proyectos ciudadanos (cortesía)

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Regional y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero, destacó que en el 2025 se contó con una inversión de 85 millones de pesos para fortalecer la infraestructura deportiva, distribuida de la siguiente manera:

Microrregión 05 con sede en Libres, se ejecutaron 22 obras con una inversión de 2 millones de pesos

Huauchinango, microrregión 02, se destinaron 3 millones de pesos en 8 municipios para mejorar canchas deportivas

Tlatlauquitepec, microrregión 31, se invirtieron 1.7 millones de pesos en 6 municipios

Zacapoaxtla, microrregión 04, se asignaron 2 millones de pesos en 10 municipios

Izúcar de Matamoros, microrregión 22, se canalizaron 3 millones de pesos en 9 obras

Programa de Obra Comunitaria en Puebla ejecuta más de 4 mil 500 proyectos ciudadanos (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso de impulsar estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las y los poblanos, construyendo un bienestar desde la comunidad, la participación y un gobierno que escucha.