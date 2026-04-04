El gobierno encabezado por Pepe Chedraui desplegó un operativo especial por Semana Santa 2026 que, hasta el corte de las 16:30 horas, reporta saldo blanco en la capital poblana, con una importante afluencia de habitantes y visitantes.

Las actividades incluyeron la Procesión del Viernes Santo, representaciones en juntas auxiliares y eventos tradicionales en la zona de El Calvario, los cuales se desarrollaron en un ambiente de orden, respeto y gobernabilidad.

Puebla mantiene saldo blanco con operativo de seguridad en Semana Santa

El operativo contempla presencia permanente de autoridades municipales en coordinación con instancias estatales y federales como la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención, vigilancia y atención oportuna para garantizar la seguridad durante esta temporada de alta afluencia.

Además, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Vía Pública y en conjunto con la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, realiza recorridos constantes, exhortos y decomisos para evitar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Por primera vez, se instalaron módulos de atención en la zona de El Calvario, donde diversas dependencias municipales brindan orientación, reciben reportes ciudadanos y atienden cualquier eventualidad de manera inmediata.

En las juntas auxiliares, la Subsecretaría de Desarrollo Político mantiene un monitoreo permanente de actividades religiosas y culturales, verificando que se desarrollen en condiciones de orden y seguridad.

Pepe Chedraui garantiza saldo blanco en Puebla con operativo de Semana Santa 2026. (Cortesía)

Pepe Chedraui refuerza vigilancia, limpieza y protección civil en Puebla

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en coordinación con los tres niveles de gobierno, se mantiene un operativo de vigilancia en toda la ciudad, incluyendo el Centro Histórico y las juntas auxiliares, con respuesta inmediata a reportes y apoyo de Protección Civil.

Como parte del operativo especial de limpieza por Viernes Santo, el Gobierno de la Ciudad desplegó a más de 200 trabajadores en puntos estratégicos del Centro Histórico, realizando labores intensivas de barrido manual y mecánico.

También se reforzó la limpieza en el recorrido del Viacrucis, garantizando atención antes, durante y después de la procesión. A esto se sumó la participación de brigadas del programa “Guardianes de la Ciudad”, enfocadas en promover la correcta disposición de residuos.

Finalmente, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano realizó verificaciones preventivas en zonas de alta concentración, como la Catedral, El Calvario y la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, supervisando instalaciones de juegos mecánicos, escenarios y puestos comerciales con uso de gas LP.

Estas acciones buscan reducir riesgos, fortalecer la cultura de protección civil y salvaguardar la integridad de la población durante las celebraciones religiosas.