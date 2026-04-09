Con representantes futbolísticos de España y Perú, el gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta llevó a cabo la presentación del partido España vs Perú.

Desde el Estadio Cuauhtémoc, el gobierno poblano presumió con bombo y platillo el partido España vs Perú, incluso se dijo que este sería más atractivo que varios duelos del Mundial 2026.

Cabe señalar que este partido será el primero que la selección campeona del mundo en 2010 dispute fuera de España y con miras a la Copa Mundial.

La cita España vs Perú es el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Llega el Mundial 2026 a Puebla con el España vs Perú

Cómo se dijo en conferencia de prensa, para Puebla era fundamental subirse al tren de la fiebre mundialista, y el España vs Perú es el buque insignia de esta visión.

De ahí que, Alejandro Armenta encomendara la misión de conseguir a una potencia para posicionar a Puebla en el panorama internacional.

Y que mejor que hacerlo con la selección de España, sin duda una de las grandes favoritas a llevarse el Mundial 2026.

Más allá de que Perú no clasificó a la próxima Copa Mundial, lo cierto es que se antoja un sinodal de respeto para el conjunto ibérico.

Puebla le abre sus puertas al mundo

Uno de los artífices de que España y Perú se vayan a medir en Puebla es un viejo conocido de la Liga MX: José Luis Sánchez Solá, el Chelís.

Y es que, al estar ligado al deporte poblano, recomendó que una delegación del gobierno de a Puebla asistiera al sorteo del Mundial 2026 realizado en diciembre pasado.

Ahí la gente del gobierno poblano se encargó de comenzar los contactos con grandes potencias para que hicieran de Puebla una de sus paradas obligadas.

El partido España vs Perú se llevará a cabo el 8 de junio próximo en el Estadio Cuauhtémoc y se espera que los boletos salgan a la venta el 10 de abril.