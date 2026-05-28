Saúl Monreal reafirmó su lealtad a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación, pese a que no podrá participar en el proceso interno para definir la candidatura a la gubernatura de Zacatecas en 2027.

“No me voy a ir. Desde cualquier trinchera, estaré ahí en Morena”. Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Tras meses de insistencia, el senador aceptó que la resolución del Comité Ejecutivo Nacional lo excluye de las encuestas y de la contienda, pero descartó unirse a otro partido.

Monreal Ávila aseguró que actuará con “responsabilidad política” y mantendrá una postura madura, reiterando que no se prestará a la derecha.

Saúl Monreal descarta dejar Morena ante freno de candidatura en Zacatecas 2027 (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir)

Saúl Monreal descarta dejar Morena ante freno de candidatura en Zacatecas 2027

De cara al proceso electoral, Saúl Monreal fue abordado por medios de comunicación para saber si participará en la encuesta que elegirá al candidato por Zacatecas en 2027.

Tras meses de insistencia, el senador Saúl Monreal aceptó que no podrá contender con Morena para la gubernatura de Zacatecas en las elecciones de 2027, pero descartó unirse a otro partido.

Saúl Monreal afirmó que actuará con “responsabilidad política” y mantendrá una postura sensata y madura ante las decisiones internas que ha tomado el Comité Ejecutivo de Morena.

Monreal reconoció que no será considerado en las encuestas ni en el proceso de definición de candidaturas para Zacatecas, pero dejó claro que no contempla abandonar el partido ni buscar espacios en otras fuerzas políticas.

El senador Saúl Monreal reafirmó su lealtad con Morena y dijo que no se prestará a la derecha. También reveló que no ha sido invitado formalmente por ningún otro partido para contender en su representación.