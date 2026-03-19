Durante el Primer Informe de Actividades de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, reconoció su labor en favor de los grupos vulnerables en Puebla.

A nombre del Gobierno de México, destacó que los resultados del Sistema Estatal DIF reflejan una política social alineada a la prioridad de salud mental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

DIF Puebla impulsa CEPOSAMI como modelo nacional en salud mental

Uno de los principales avances señalados fue la creación del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), considerado un modelo a seguir en el país.

De acuerdo con el informe, en solo cinco meses este centro ha brindado más de 5 mil atenciones a niñas, niños y adolescentes, enfocadas en su salud física y emocional.

Ceci Arellano subrayó que su gestión busca “ir más allá de lo asistencialista”, con un enfoque más humano en la atención social.

Alejandro Armenta destaca expansión de programas sociales en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier calificó al CEPOSAMI como “un sueño hecho realidad” y adelantó que este modelo se extenderá a los 217 municipios del estado.

También informó sobre nuevos proyectos como:

La construcción de una Casa de Maternidad

La instalación de Centros LIBRE Carmen Serdán en todos los municipios

La integración del Instituto de Bienestar Animal al SEDIF

Durante su informe, Ceci Arellano destacó otras acciones relevantes, como la apertura de la Casa del Abue Sur, que actualmente atiende a más de 400 adultos mayores, así como el inicio de la construcción de un nuevo centro gerontológico con capacidad para alrededor de 700 personas, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención a este sector.

En materia de bienestar animal, informó la creación de una Célula de Bienestar Animal, que permitirá brindar atención a mil 500 seres sintientes en condición de maltrato. A la par, resaltó la conversión de más de mil desayunadores escolares de modalidad fría a caliente, en beneficio de 69 mil estudiantes de nivel básico en la entidad.

En este contexto, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el DIF es un referente de atención social y subrayó la importancia de la coordinación entre Federación y estado para combatir la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad.