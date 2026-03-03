El gobernador Alejandro Armenta Mier manifestó su total respaldo a los 36 mexicanos que se encuentran varados en Jerusalén. Ante el conflicto bélico en la región, el mandatario aseguró que su administración está volcada en garantizar la seguridad de los paisanos.

Donde se encuentra un poblano, en cualquier parte del mundo o de la República, que tenga la necesidad de atención por parte del Gobierno del Estado, por favor háganlo saber con nosotros, estamos atentos. Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla.

Alejandro Armenta y Arquidiócesis de Puebla mantiene monitoreo permanente de peregrinos

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que existe un contacto constante con el sacerdote Alfredo Rodríguez, líder del grupo. A través de la Arquidiócesis de Puebla, se vigila la integridad de los connacionales minuto a minuto.

De los 36 mexicanos en la zona de conflicto, 21 son poblanos. El grupo también lo integran ciudadanos de Morelos, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán y la Ciudad de México, todos bajo el protocolo de protección estatal.

Por su parte, el Arzobispo Víctor Sánchez agradeció el apoyo del equipo de Armenta. Reconoció que la situación en Medio Oriente es difícil y que la intervención del gobierno brinda tranquilidad a las familias que esperan noticias en Puebla.

Alejandro Armenta gestiona regreso de 21 poblanos varados en Jerusalén. (Cortesía)

La Secretaría de Gobernación estatal ya entabló comunicación directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El objetivo es coordinar los esfuerzos diplomáticos necesarios para evacuar a los ciudadanos mexicanos a la brevedad posible.

Desde el pasado domingo, la cancelación de vuelos por el conflicto internacional ha impedido la salida de los peregrinos. El Gobierno de Puebla enfatizó que la prioridad absoluta es el bienestar y el pronto retorno de cada uno de los afectados.