El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, mantiene a la entidad como referente deportivo nacional al consolidar una política pública enfocada en la transparencia, la formación de atletas y la atracción de eventos estratégicos.

El mandatario afirmó que Puebla pasó de ser “la oveja negra” por adeudos y malas prácticas, a perfilarse como sede de las Olimpiadas CONADE y a recibir 16 disciplinas nacionales, cuando hace apenas dos años solo participaba en dos.

Puebla ante los ojos del mundo: Alejandro Armenta anuncia Copa Mundial de Tiro con Arco

Alejandro Armenta recordó que hace un año aún no se liquidaba la deuda con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, encabezada por Rommel Pacheco, situación que impedía atraer competencias oficiales.

“Dinero hay cuando no se lo roban”, enfatizó, al reiterar que su administración combate prácticas del pasado y prioriza la inversión directa en infraestructura deportiva y el impulso de talentos poblanos.

Como parte de esta visión, destacó la creación de la Universidad del Deporte de Puebla (UDEP), concebida para que atletas de alto rendimiento puedan cursar estudios profesionales y asegurar su futuro al concluir su ciclo competitivo.

Esta institución permitirá que los talentos poblanos cursen carreras profesionales mientras mantienen su alto rendimiento. El objetivo de Alejandro Armenta es replicar modelos exitosos de otras entidades, trabajando en equipo con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el ámbito internacional, el subsecretario de Deporte, Mauricio García, informó que la entidad recibirá la Primera Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, organizada por World Archery, del 7 al 12 de abril, con la participación de más de 400 atletas de 26 países rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las rondas clasificatorias se realizarán en el Parque del Arte, mientras que las finales tendrán como escenario el Zócalo de Puebla. Este evento tendrá transmisión en más de 150 países, generando una importante derrama económica en los sectores hotelero, restaurantero y comercial.