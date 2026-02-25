El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la conmemoración del Día de la Bandera, donde resaltó el papel de las Fuerzas Armadas como el baluarte de la soberanía nacional y la pieza clave para garantizar la paz y seguridad en México.

Durante el acto, el mandatario poblano hizo un firme llamado a la unidad en torno a la patria y al liderazgo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.

Desde la explanada de la Escuela Militar de Sargentos, en la XXV Zona Militar, Armenta Mier expresó que nuestro lábaro patrio es el símbolo de la lucha del pueblo por su independencia y la construcción de un país libre y soberano.

Alejandro Armenta respalda operativo del Gabinete de Seguridad: “El Estado es fuerte”

En su mensaje, Alejandro Armenta reconoció el patriotismo de las Fuerzas Armadas y su lealtad demostrada en el reciente operativo del Gabinete de Seguridad. Destacó que el Estado mexicano actuó con valentía frente a grupos generadores de violencia, imponiendo el orden y la justicia.

El pasado domingo, las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, demostraron nuevamente su lealtad y patriotismo. El Estado mexicano realizó un operativo exitoso y valiente frente a un poder amenazante y oscuro, generador de violencia. Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla

Subrayó que estos resultados devuelven la confianza a la ciudadanía y demuestran que las instituciones están por encima de la corrupción y la impunidad que pretenden desestabilizar la región.

Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum encabezan abanderamiento en Puebla

Como parte de la ceremonia, el gobernador participó en el enlace remoto con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomó protesta a 920 escoltas de las 31 entidades federativas, así como a 80 planteles de la capital del país y 56 escoltas de las Fuerzas Armadas.

En Puebla, el mandatario estatal encabezó el abanderamiento de instituciones emblemáticas como la Escundaria Federal Número Uno “Presidente Cárdenas”, el Bachillerato Plantel Azteca y el Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”.

Finalmente, integrantes del Ejército Mexicano entregaron la enseña nacional a 27 escoltas de secundarias y bachilleratos de la entidad. Con estas acciones, el gobierno de Alejandro Armenta busca fortalecer el respeto a los símbolos patrios entre la juventud, consolidando una cultura de valores cívicos y amor por México.