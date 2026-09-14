La doctora Alia Méndez Albores, investigadora del Departamento de Investigación en Zeolitas del Instituto de Ciencias de la BUAP, lidera un proyecto enfocado en comprender el mecanismo químico de la Espectroscopía Raman Aumentada por Superficie (SERS).

La investigación busca profundizar en los fenómenos que permiten intensificar la señal Raman y aprovechar este conocimiento para desarrollar estrategias de detección de analitos de interés ambiental, clínico y médico.

BUAP estudia el mecanismo químico de SERS

La SERS es una técnica vibracional de alta sensibilidad que, bajo determinadas condiciones, puede llegar a detectar moléculas individuales. Además de su capacidad de detección, permite obtener información sobre las características moleculares a partir de la señal Raman intensificada.

La técnica funciona mediante la interacción de la radiación láser con moléculas ubicadas sobre o cerca de superficies nanoestructuradas, tradicionalmente elaboradas con metales nobles. Aunque el mecanismo electromagnético de intensificación está ampliamente estudiado, la contribución del mecanismo químico continúa siendo objeto de investigación.

En particular, el proyecto de la BUAP analiza procesos relacionados con la transferencia de carga y el acoplamiento electrónico entre el sustrato y la molécula.

En esta investigación también participa Marek Procházka, investigador de Charles University, en República Checa, especializado en SERS y en el estudio de sus mecanismos de intensificación. La colaboración ya derivó en una publicación conjunta y contempla nuevos trabajos experimentales.

Investigación de la BUAP forma a nuevas generaciones de científicos

El proyecto está inscrito en el capítulo de Ciencia Básica y de Frontera de la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El laboratorio donde se desarrolla cuenta con equipo de vanguardia y especializado, lo que permite participar en investigaciones de interés para la comunidad científica internacional. En el proyecto también colaboran estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.

Para Alia Méndez Albores, la investigación científica no consiste únicamente en obtener resultados, sino en aprender de todo el proceso que conduce a ellos. Señaló que el trabajo académico también contribuye a formar personas resilientes y metódicas, capaces de trasladar esas herramientas a otros ámbitos de su vida.

La investigadora resumió esta visión al señalar: “El propósito no es repetir la ciencia sino innovar y crear”, al destacar la importancia de generar nuevo conocimiento y formar a quienes continuarán desarrollando investigación.