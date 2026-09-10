Una estudiante de la BUAP desarrolló una propuesta de protector solar en nanopolvo que busca ofrecer alta protección contra los rayos ultravioleta y una mayor duración, especialmente para personas con piel sensible o albina.

Se trata del proyecto de Joanna Conde Audey, alumna de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, quien desarrolló este producto con la asesoría del investigador José Albino Moreno, como parte de su trabajo para obtener el grado de licenciatura en Química Farmacobióloga.

BUAP desarrolla protector solar con óxido de zinc y betacaroteno (Cortesía )

BUAP desarrolla protector solar con óxido de zinc y betacaroteno

La propuesta utiliza nanomateriales como el óxido de zinc y componentes naturales como el betacaroteno, obtenido de la zanahoria. De acuerdo con la estudiante, el objetivo es desarrollar una alternativa eficaz y de alta protección contra los rayos UV que pueda ser utilizada por personas con piel sensible.

Como parte del proyecto se realizó una caracterización del betacaroteno para comprobar sus propiedades fotoprotectoras. También se determinó que este componente no afecta la epidermis y que cuenta con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Posteriormente se realizaron pruebas en pieles sensibles y de tez blanca, en las que, según los resultados reportados por la investigación, no se registraron irritaciones ni efectos adversos.

Protector solar en nanopolvo busca mayor duración

A diferencia de los protectores solares convencionales, que pueden presentarse en crema, gel o spray, la propuesta de la BUAP tiene una consistencia de nanopolvo que se absorbe en la piel.

Otro de los objetivos del desarrollo es prolongar el tiempo de protección, pues la propuesta plantea que una sola aplicación al día sería suficiente, mientras que los protectores convencionales suelen requerir reaplicaciones periódicas.

Para Joanna Conde Audey, los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria permitieron desarrollar esta línea de investigación en nanomateriales con el acompañamiento del doctor José Albino Moreno.

Además de contribuir a su proceso de titulación como Química Farmacobióloga, el trabajo podría dar paso a una solicitud de registro de patente, de acuerdo con la información proporcionada por la BUAP.