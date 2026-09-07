El investigador del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” de la BUAP, Alfonso Rosado Sánchez, recibió la Medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física 2025, por sus contribuciones fundamentales a la fenomenología de las interacciones electrodébiles.

El reconocimiento distingue sus aportaciones a la física de altas energías, consideradas una referencia en la comunidad científica internacional, así como su trabajo para consolidar un grupo competitivo de investigación en física de partículas dentro de la BUAP.

Alfonso Rosado Sánchez, investigador de Física. (cortesía )

Reconocen aportaciones de Alfonso Rosado a la física de partículas

La presidenta de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, Isabel Pedraza Morales, destacó las contribuciones científicas de Alfonso Rosado Sánchez, además de su impulso a una generación de investigadoras e investigadores que actualmente participan en el desarrollo de la física de partículas y campos desde distintas instituciones del país.

El investigador de Física, Alfonso Rosado, nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), es originario de Matías Romero, Oaxaca. Cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la BUAP y posteriormente realizó la maestría y el doctorado en el CINVESTAV del IPN.

Entre 1985 y 1987 realizó una estancia posdoctoral en el Physikalisches Institut der Universität Würzburg, en Alemania. Después fue profesor-investigador del Departamento de Física del CINVESTAV-IPN, de 1987 a 1991.

Desde marzo de 1991 se desempeña como profesor investigador del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” de la BUAP. Mientras que en 2010 obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el área de Ciencias Exactas.

Alfonso Rosado Sánchez, investigador de Física. (cortesía )

Sus investigaciones incluyen trabajos relacionados con el bosón de Higgs

El investigador del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” de la BUAP, Alfonso Rosado Sánchez, es autor de más de 60 publicaciones científicas, de las cuales más de 50 fueron difundidas en revistas internacionales arbitradas. Su producción acumula más de mil citas.

Cerca del 75 por ciento de sus investigaciones están relacionadas con la física del bosón de Higgs. De acuerdo con la BUAP, sus contribuciones teóricas forman parte de los antecedentes que abonaron al descubrimiento de esta partícula en el CERN en 2012. El hallazgo derivó en 2013 en el Premio Nobel de Física para Peter Higgs y François Englert.

Además de su producción científica, el investigador, Alfonso Rosado ha impartido más de 100 cursos de licenciatura y posgrado en el CINVESTAV, la BUAP y la UDLAP. También ha dirigido nueve tesis de licenciatura, 11 de maestría y 10 de doctorado. De sus egresados de doctorado, siete pertenecen al SNII.

Alfonso Rosado Sánchez, investigador de Física. (cortesía )

La Medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física constituye el máximo reconocimiento que otorga esta división y distingue cada año a científicas y científicos nacionales o extranjeros cuyas aportaciones hayan contribuido notablemente al desarrollo de la física de partículas y campos en México o cuenten con reconocimiento internacional.