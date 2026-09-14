Autoridades de Monterrey, representantes del sector empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil participaron en el encuentro “Memoria Legado 2026”, realizado para analizar las experiencias y aprendizajes derivados de la celebración de la Copa Mundial 2026

El encuentro tuvo como objetivo preservar los conocimientos generados antes, durante y después de la justa mundialista, además de identificar áreas de oportunidad para mejorar la coordinación entre instituciones y sectores ante futuros eventos internacionales de gran escala.

A través de este ejercicio, la experiencia adquirida durante la organización del Mundial busca convertirse en una herramienta de planeación para fortalecer las capacidades de Monterrey y Nuevo León en materia de organización, atención ciudadana, infraestructura y seguridad.

Analizan seguridad, movilidad y derechos humanos

El panel de análisis se desarrolló alrededor de cuatro ejes temáticos: seguridad; infraestructura y movilidad; derechos humanos; y áreas de oportunidad y aprendizajes.

Estos temas permitieron abordar el impacto del torneo desde una perspectiva integral, considerando tanto la realización de los encuentros deportivos como los retos logísticos, sociales y urbanos que implica recibir a visitantes nacionales e internacionales.

Durante el diálogo también se revisaron las acciones implementadas para coordinar a autoridades de distintos niveles de gobierno, así como la colaboración con organismos empresariales, instituciones académicas y representantes de la sociedad civil.

Uno de los aspectos destacados fue la importancia de que las inversiones y obras realizadas con motivo de un evento internacional generen beneficios permanentes para la ciudadanía y contribuyan al desarrollo urbano y a la mejora de los servicios.

De esta manera, el legado del Mundial 2026 se plantea más allá de la celebración deportiva, al considerar la infraestructura, movilidad, seguridad y coordinación institucional como elementos que pueden continuar aprovechándose en beneficio de la comunidad.

Buscan convertir experiencia mundialista en conocimiento para el futuro

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, del Gobierno de Guadalupe y de la organización de Monterrey como ciudad sede, quienes intercambiaron puntos de vista con las personas asistentes y respondieron preguntas relacionadas con la planeación y operación del torneo.

“Memoria Legado 2026” también contó con la participación del Frente Nacional por los Niños y su Seguridad, organización de la sociedad civil que trabaja en iniciativas relacionadas con derechos humanos, protección infantil y sostenibilidad.

La colaboración entre los distintos sectores busca documentar buenas prácticas, reconocer los retos enfrentados y establecer referencias que contribuyan a una mejor preparación ante próximos acontecimientos de alcance internacional.

Con este ejercicio, Monterrey busca transformar la experiencia de haber sido sede mundialista en conocimiento útil para el futuro, fortaleciendo la coordinación institucional y la participación de la sociedad.

El objetivo es aprovechar los aprendizajes obtenidos durante la Copa Mundial 2026 para continuar posicionando a Monterrey como una ciudad con capacidad para recibir y organizar eventos internacionales, con mejores condiciones de seguridad, movilidad, infraestructura y atención a visitantes.