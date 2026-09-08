Estudiantes de la BUAP buscan visibilizar la lucha de pobladores de Cholula ante la contaminación de la localidad mediante el cortometraje “La otra pirámide de Cholula”, producción que ya comenzó su recorrido por festivales de cine.

El proyecto fue realizado por Luis Alonso Velasco Hernández, Diego Vega Zenteno, José Eduardo Leyva Martínez y José Raúl Callejas Román, alumnos de la Licenciatura en Cinematografía de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA).

“La otra pirámide de Cholula”: estudiantes de la BUAP realizan documental (Cortesía)

Estudiantes de la BUAP llevan “La otra pirámide de Cholula” a festivales

Los cuatro estudiantes participaron como productores y asumieron distintas funciones durante la elaboración del filme. Luis Alonso Velasco Hernández estuvo a cargo de la dirección, guion y edición; Diego Vega Zenteno realizó la fotografía, mientras que José Eduardo Leyva Martínez se encargó del sonido.

La música original contó con la participación de Mobygratis y la Unión de Pueblos Cholultecas, mientras que las compañías productoras fueron Gangas Films y Gubidxacine.

Durante la posproducción, el proyecto recibió el respaldo de ARPA, que facilitó equipo e instalaciones para que el documental cumpliera con los estándares necesarios para su proyección en salas de cine. “La otra pirámide de Cholula” puede verse de manera gratuita en la plataforma Nuestro Cine.

El cortometraje se estrenó en la 14 edición de DOQUMENTA Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, en Querétaro, y posteriormente fue proyectado en la 3 edición del Festival Cine al Margen, en la Ciudad de México.

La producción tendrá nuevas proyecciones en festivales nacionales antes de finalizar 2026, con lo que continuará su recorrido para visibilizar la problemática abordada en la cinta.