Juana Barraza Samperio, conocida como La Mataviejitas, reapareció en un video grabado durante una jornada de entrega de apoyos dentro del penal de Tepepan.

Las imágenes, difundidas por la diputada Rebeca Peralta, muestran a Juana Barraza Samperio envejecida y utilizando una silla de ruedas mientras recibe insumos destinados a internas vulnerables.

Durante la actividad, Juana Barraza Samperio agradeció públicamente los apoyos proporcionados y reconoció la atención que Rebeca Peralta ha brindado a la población penitenciaria.

¿Qué apoyos recibió La Mataviejitas en el penal de Tepepan?

La jornada formó parte de un programa asistencial y de reinserción social coordinado con autoridades de la Ciudad de México dentro del centro penitenciario.

Entre los artículos distribuidos se encuentran productos de higiene personal, como toallas sanitarias, champú, pasta dental, crema y calzado para las internas.

También fueron entregados aparatos auditivos y sillas de ruedas a mujeres que enfrentan dificultades motrices o requieren este tipo de apoyos dentro del centro.

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Durante la jornada, Barraza Samperio expresó su agradecimiento a Peralta por la atención brindada y señaló que la diputada permanece pendiente de las internas.

La interna enfrenta una etapa de envejecimiento y dificultades de movilidad, situación que quedó registrada en las imágenes compartidas durante la actividad realizada en Tepepan.

El encuentro también incluyó un reconocimiento al secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, por las facilidades institucionales otorgadas.

Asimismo, se agradeció a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por su participación en acciones orientadas al fortalecimiento de los esquemas de reinserción.

La aparición de Barraza Samperio permitió observar parte de su situación actual dentro del penal, mientras la jornada se concentró en atender las necesidades básicas de las internas.