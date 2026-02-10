El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó el avance en el saneamiento de 30 de los 109 kilómetros que conforman el Río Atoyac, un hecho que calificó como histórico, resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El mandatario estatal subrayó que este rescate forma parte del Plan Hídrico Nacional, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el cual tiene como objetivo la protección del medio ambiente y la recuperación de cuerpos de agua en el país.

Rescatar el río Atoyac solo se podía hacer con voluntad contundente del gobierno federal. Hasta que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer ambientalista y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Alejandro Armenta

Alejandro Armenta impulsa el Plan Hídrico Nacional en Puebla

En sintonía con la federación, el gobierno estatal, la SEMARNAT y la CONAGUA implementan trabajos mediante plantas de tratamiento y biodigestores.

Alejandro Isauro Martínez, comisionado para la restauración del afluente, destacó que, por instrucción presidencial, Puebla recibió 208 millones de pesos para estas labores.

Como parte de esta supervisión, se inició la construcción de 23 kilómetros de colectores en San Matías Tlalancaleca y Santa Rita Tlahuapan, beneficiando a más de 35 mil habitantes.

Además, el Gobierno de Puebla ha instalado 490 biodigestores y proyecta invertir 400 millones de pesos adicionales en nuevas plantas de tratamiento en:

Huejotzingo y San Salvador el Verde.

Moyotzingo y San Juan Cuauhtémoc.

Gobierno de Puebla refuerza limpieza y recuperación del Río Atoyac

Rebeca Bañuelos Guadarrama, titular de CEASPUE, detalló que la inversión estatal asciende a 164.7 millones de pesos para acciones de limpieza y reforestación.

Gracias a la coordinación entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, en solo un año se percibe una recuperación en la vitalidad del río, que busca volver a ser patrimonio natural.

Para este 2026, se desarrollarán proyectos estratégicos en San Martín Texmelucan, Calpan y Domingo Arenas, incluyendo humedales y colectores sanitarios.

Beatriz Torres, directora local de CONAGUA, hizo un llamado a las empresas para comprometerse con el tratamiento de aguas y cumplir con los lineamientos ambientales vigentes.

Finalmente, Azaira Díaz, habitante de Juárez Coronaco, recordó que años atrás era posible convivir en el Río Atoyac y realizar actividades cotidianas. Reconoció el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, al señalar que estas acciones permitirán que las futuras generaciones vuelvan a disfrutar de agua limpia.