Como parte del programa integral de reconstrucción de 33 vialidades estratégicas, Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, supervisó los trabajos de pavimentación de la calle 12 Oriente, obra que registra un avance del 90% y que beneficiará a más de 15 mil habitantes.

Durante el recorrido, el gobernador recordó que Puebla se está pavimentando como nunca antes, con obras de fondo que transforman la movilidad y elevan la calidad de vida de las y los poblanos.

Pavimentación de la 12 Oriente forma parte de un plan integral de movilidad

Armenta detalló que con el Programa de Obra Comunitaria y como parte de los trabajos de reconstrucción, su gobierno rehabilitará los parques públicos de zonas aledañas, con el objetivo de beneficiar a niñas y niños; asimismo, se instalarán semáforos.

Asimismo, explicó que gracias a las 10 mil toneladas de insumos donados por PEMEX, así como al uso de maquinaria local, se recetarán vialidades de Puebla. Asimismo, señaló que actualmente operan cuatro trenes de pavimentación del gobierno estatal y que el ayuntamiento adquirirá uno adicional para reforzar los trabajos tanto en avenidas principales como en calles secundarias.

La pavimentación de la 12 Oriente registra un avance del 90% (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la rehabilitación de las calles aledañas a la 12 Oriente abarca 143 vialidades, con una superficie aproximada de 50 mil metros cuadrados. Además, detalló que esta calle conecta con la 24 Sur y forma parte de un circuito integral que actualmente recibe mantenimiento y mejoramiento.

Vecinos reconocen una intervención integral tras décadas de abandono

Durante el recorrido, vecinas y vecinos de la zona reconocieron el impacto de la obra; Olga Kuri Castañares agradeció que el gobierno estatal volteara a ver a una de las zonas más antiguas de la ciudad.

Mientras que Eliot Bautista señaló que la vialidad llevaba más de dos décadas sin una intervención integral, por su parte, Graciela Romero Gámez subrayó que la colonia donde creció el gobernador hoy muestra avances visibles.

La pavimentación de la 12 Oriente registra un avance del 90% (Cortesía)

La mejora de estas vialidades beneficia directamente a las colonias Resurgimiento, Humboldt Norte, América Sur y América Norte, Cristóbal Colón, El Cristo y Porvenir, y de manera indirecta a más de un millón de personas en la capital poblana.

Con estas acciones, el gobierno de Puebla se compromete a garantizar espacios dignos para la población, con el objetivo de mejorar la calidad de cada uno de ellos.