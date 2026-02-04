El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer la apertura de 12 nuevas rutas aéreas en el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, de las cuales nueve son nacionales y tres internacionales, que comenzarán operaciones a partir del 1 de junio del 2026, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el comercio, el turismo y la proyección económica del estado.

Armenta señaló que esta expansión es el resultado de un esfuerzo coordinado con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar a Puebla como un punto estratégico de movilidad y desarrollo, con una planeación alineada a la vocación industrial, económica y demográfica de la entidad.

Alejandro Armenta impulsa la movilidad, el turismo y la actividad económica en Puebla

Por otra parte, el mandatario destacó que el fortalecimiento de la conectividad aérea permitirá acercar a Puebla con destinos clave del país y del extranjero, lo que impactará positivamente en la actividad productiva, el intercambio cultural y la atracción de inversiones. Asimismo, señaló que esta estrategia busca detonar el crecimiento económico regional y ampliar las oportunidades para los sectores productivos.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la ampliación de rutas fortalece el comercio, la educación, la cultura y el intercambio social, al posicionar a Puebla en el centro de los intereses productivos y empresariales. Además, resaltó la conexión con Newark, Nueva Jersey, que permitirá vincular a la entidad con más de 2.5 millones de poblanas y poblanos que radican en esa región de Estados Unidos.

El funcionario explicó que las rutas fueron definidas con base en criterios económicos y de movilidad, priorizando destinos estratégicos como Houston y Los Ángeles, por su relevancia comercial y la presencia de población mexicana. Asimismo, añadió que la estrategia impulsa la participación de productores, artesanos, empresarios e industriales, fortaleciendo la marca Puebla Cinco de Mayo.

Por su parte, la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, reconoció la colaboración entre el gobierno estatal y la iniciativa privada, al considerar que las nuevas rutas facilitan el traslado de mercancías y el crecimiento del turismo.

Mientras que, representantes del CCE, COE, E100 y del Consejo Nacional Empresarial Turístico de Puebla coincidieron en que la mayor conectividad aérea será un motor clave para la reactivación económica y la llegada de más visitantes.

Cabe destacar que Volaris abrirá estas 12 rutas desde Puebla, posicionando a la entidad como el estado con más nuevas conexiones anunciadas por la aerolínea a nivel nacional en 2026. Los boletos ya están disponibles y las operaciones iniciarán entre el 1 y 2 de junio.