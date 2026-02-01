Alejandro Armenta impulsa la consolidación de una zona metropolitana conectada y eficiente con la modernización de la carretera Puebla-Tlaxcala, proyecto estratégico que registra un avance del 40% y que impactará directamente en la movilidad de 1.6 millones de personas.

La obra se ejecuta bajo un modelo de infraestructura soberana, mediante un esquema de optimización de recursos que permite reducir el costo de la construcción a una tercera parte del valor de mercado, garantizando mayor eficiencia en el uso del presupuesto público.

Alejandro Armenta destaca modelo de infraestructura soberana

El gobernador de Puebla explicó que este modelo es posible gracias al uso de maquinaria propia del estado y a la colaboración estratégica con Petróleos Mexicanos (PEMEX), que provee insumos clave para la pavimentación de la vía.

Bajo esta metodología, señaló, el presupuesto público rinde más al eliminar sobrecostos de intermediación, lo que permite que el beneficio social llegue de manera directa a comunidades que padecieron el abandono vial durante casi una década.

La rehabilitación de 6.3 kilómetros de la carretera Puebla-Tlaxcala forma parte de un plan maestro de conectividad, que incluye la construcción del futuro Periférico 5 de Mayo, concebido para resolver de manera integral la saturación vehicular en los accesos a la capital.

Alejandro Armenta explicó que estos circuitos norte y sur se alinean con la visión de desarrollo regional y movilidad humana que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al priorizar obras con impacto social y metropolitano.

Alejandro Armenta supervisa avance del eje vial Puebla-Tlaxcala. (Cortesía )

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura destacó que la modernización del bulevar y la carretera interestatal no solo agiliza los tiempos de traslado de estudiantes y trabajadores, sino que fortalece la seguridad vial y mejora la imagen urbana del estado.

Con acciones de este tipo, Puebla reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo basado en eficiencia técnica y justicia social, transformando los accesos carreteros en ejes de prosperidad compartida para la región centro del país.

Durante el recorrido de supervisión, Alejandro Armenta estuvo acompañado por habitantes de las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacan, San Jerónimo Caleras y San Felipe Hueyotlipan.