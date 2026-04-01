Alejandro Armenta Mier, realizó una visita a Tehuacán para escuchar de manera directa las necesidades de la población y atender desde el territorio los temas que más preocupan a las familias, bajo un modelo de gobierno basado en el contacto cercano, el diálogo y la atención regional.

De acuerdo con un diagnóstico previo, los principales problemas en el municipio son la seguridad pública, la prevención del delito, el combate a la pobreza, el transporte, los servicios de salud, la infraestructura urbana y el apoyo al campo.

El documento también revela que 73% de la población considera inseguro vivir en Tehuacán, lo que posiciona a la inseguridad como la principal demanda ciudadana.

Armenta refuerza acciones en seguridad, agua y atención social

Como parte de su estrategia de cercanía, el mandatario presentó programas y proyectos prioritarios para el municipio, acompañado por integrantes de su gabinete, legisladores federales y locales.

Entre las acciones anunciadas destaca que, ante el desabasto de agua, se desplegarán cinco pipas a partir del 1 de abril, con el objetivo de ampliar el servicio hasta llegar a diez unidades en los próximos días, garantizando el suministro en colonias, barrios y juntas auxiliares.

Asimismo, informó la instalación de 500 alarmas vecinales conectadas al Centro de Monitoreo de Tehuacán, así como la próxima puesta en marcha del Centro LIBRE Casas Carmen Serdán.

Alejandro Armenta fortalece presencia territorial en Tehuacán. (Cortesía)

Gobierno de Puebla impulsa proyectos para mejorar seguridad y desarrollo

En materia de desarrollo social, Alejandro Armenta propuso la construcción de la Casa de la Niñez y Adolescencia, además de detonar el crecimiento del Parque Industrial, que actualmente registra una ocupación del 40%, mediante incentivos similares a los del Polo de Desarrollo en San José Chiapa.

El gobernador también hizo un llamado a empresarios a denunciar actos de corrupción y extorsión, al asegurar que su administración no protegerá a ningún funcionario que incurra en estas prácticas, y que se establecerá una mesa permanente de atención con la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que los delitos prioritarios en la región son el homicidio doloso, narcomenudeo y robo, por lo que se instalará una base permanente de seguridad con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró el respaldo de la federación y llamó a la ciudadanía a fortalecer la denuncia anónima a través del 911 y 089, como parte de la estrategia para reducir la incidencia delictiva en Tehuacán.