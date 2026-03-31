El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó ante las y los vecinos de Puebla el proyecto del Ecoparque “Pensar en Grande”, que se construirá en Flor del Bosque, el cual se posicionará como el segundo parque más importante del sur-sureste del país, solo después de Chapultepec.

El mandatario señaló que el objetivo de la Asamblea Informativa es reunir propuestas y aportaciones para mejorar este proyecto, pues aseguró que su administración gobierna para ellos y por ellos.

Ecoparque en Puebla impulsará turismo y convivencia familiar

Durante su mensaje, Armenta Mier mantuvo un diálogo abierto con habitantes de la zona, donde se destacan propuestas como módulos de seguridad, transporte para facilitar el acceso al parque, espacio para artesanas y artesanos, talleres y una zona para acampar.

Tras escuchar las propuestas de la ciudadanía, el gobernador aseguró que se trabajará para dar solución a las demandas propuestas por las y los vecinos de Flor del Bosque, adelantando que en un mes se realizará otra asamblea para informar los avances de este Ecoparque.

Ecoparque Pensar en Grande será uno de los más importantes del sur-sureste del país (cortesía)

Por su parte, Ricardo Aguilar, del Grupo de Scouts, mostró su apoyo a este tipo de proyectos, pues se impulsan espacios de recreación para las y los jóvenes, lo que impacta en su desarrollo. Asimismo, señaló que siempre serán aliados de propuestas ambientales que incluyan reforestación.

Autoridades académicas y del sector empresarial también celebraron la puesta en marcha del Ecoparque Pensar, pues son espacios que apuestan a la conservación del medio ambiente y abonan a la convivencia familiar.

Ecoparque Pensar en Grande será el segundo más grande después de Chapultepec

La directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, felicitó a Armenta, pues el nuevo Ecoparque Pensar en Grande se consolidará como el segundo pulmón verde más importante del sur-sureste de México.

Ecoparque Pensar en Grande será uno de los más importantes del sur-sureste del país (cortesía)

Además, con la rehabilitación de 14 hectáreas, este nuevo proyecto detonará la actividad turística y económica de la región. El Ecoparque Pensar en Grande contará con:

Área Acuática

Alberca semiolímpica

Toboganes

Chapoteadero

Circuito de Bicicletas

Columpios

Tirolesa

Gradas

Cancha de voleibol de playa

Cancha para fútbol 7

Gimnasio exterior

Cascada de la Tierra

Aula del Agua

Vivero

Laboratorio Forestal

Ecoparque Pensar en Grande será uno de los más importantes del sur-sureste del país (cortesía)

Con la rehabilitación del Ecoparque Pensar en Grande, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso de impulsar acciones que beneficien al medio ambiente, como la recuperación de áreas verdes, al mismo tiempo que se generan espacios de aprendizaje y esparcimiento para la población.