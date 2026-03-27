Con una ambiciosa agenda de espectáculos internacionales y la expectativa de generar una derrama económica de mil millones de pesos, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó el arranque del operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2026”.

El mandatario estatal afirmó que Puebla se consolida como un punto de encuentro global para el deporte y la cultura, atrayendo la atención de miles de familias nacionales y extranjeras.

Para asegurar la tranquilidad de los más de 950 mil visitantes esperados, el Gobierno del Estado desplegó una fuerza de tarea de 4 mil elementos. Esta estrategia cuenta con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, junto con corporaciones municipales.

Alejandro Armenta garantiza seguridad en eventos de alta afluencia

El blindaje integral cubrirá tramos carreteros, centros históricos, plazas comerciales y los principales puntos de recreación en todo el territorio poblano.

El gobernador Armenta subrayó que esta vigilancia permanente permitirá que Puebla se luzca como sede de competencias y festivales de primer nivel, consolidando al estado como un epicentro de vanguardia turística.

Entre los atractivos destacados para esta temporada se encuentran:

El Mundial de Tiro con Arco.

El partido amistoso internacional entre las selecciones de España y Perú.

La Olimpiada Nacional CONADE.

El debut en México del Festival Glow, espectáculo que por primera vez sale de Europa para realizarse en la capital poblana.

Ocupación récord del 96% en Pueblos Mágicos y destinos clave: Alejandro Armenta

La Secretaría de Desarrollo Turístico, encabezada por Carla López-Malo Villalón, informó que se anticipa un crecimiento del 8 por ciento en la afluencia de visitantes respecto al año anterior.

Las proyecciones indican que la ocupación hotelera alcanzará picos de entre el 90 y el 96 por ciento en los 12 Pueblos Mágicos de la entidad, así como en destinos emblemáticos como Atlixco e Izúcar de Matamoros.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública detalló que el despliegue preventivo incluye vigilancia especial en balnearios, mercados y espacios de alta concentración religiosa.

Con la participación activa de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, el Gobierno de Puebla hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar los números de emergencia 9-1-1 y 089 para reportar cualquier incidencia y garantizar una convivencia pacífica durante este periodo vacacional.