El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó una reunión estratégica con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el director de Grupo Mundo Maya, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, con el objetivo de concretar el plan de modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia conjunta entre los niveles de gobierno federal y estatal para fortalecer la proyección de Puebla y posicionar a la entidad como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional.

SECTUR y Alejandro Armenta impulsarán turismo con el Aeropuerto Hermanos Serdán

Durante el encuentro, la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el proyecto busca elevar la calidad del servicio aeroportuario, mientras que el gobernador Alejandro Armenta reiteró que estas obras reforzarán la conectividad y atraerán mayores flujos de inversión y visitantes.

Armenta Mier confirmó que su administración destinará recursos específicos para asegurar que las instalaciones sean dignas, eficientes y acordes a las necesidades de las y los usuarios. Subrayó que esta colaboración representa una inversión relevante para detonar el desarrollo económico regional, resultado de una coordinación estrecha con la Federación.

Alejandro Armenta y SECTUR coordinan estrategia de modernización del Aeropuerto de Puebla. (Cortesía)

Por su parte, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal afirmó que las mejoras fortalecerán la infraestructura aeroportuaria del país bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, beneficiando directamente la experiencia del pasajero.

Como parte de los acuerdos, se anunció una remodelación integral del aeropuerto y el incremento de frecuencias aéreas. Estas acciones se sumarán a las 12 nuevas rutas nacionales e internacionales que ya han sido impulsadas, consolidando a Puebla como un eje logístico y turístico estratégico en el centro de México.