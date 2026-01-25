Alejandro Armenta encabezó el inicio de la Liga Profesional de Voleibol de México desde la rama femenil, un hecho que marca un momento histórico para el deporte nacional y posiciona a Puebla como referente en el impulso al deporte profesional para mujeres.

CONADE y Alejandro Armenta refuerzan la inclusión en el deporte

El gobernador refrendó su apoyo total al deporte como política de Estado, así como al equipo Guerreras de Puebla, al destacar que la entidad consolida una estrategia integral que abarca el deporte social, masivo y de alto rendimiento, con antecedentes como la sede de los Juegos Escolares y la próxima Olimpiada CONADE.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, señaló que con el arranque de la liga se abre una ruta real para que niñas y jóvenes transiten del ámbito escolar al profesional.

Asimismo, destacó que el deporte inspira, transforma vidas y representa una herramienta clave para construir oportunidades, en línea con la política nacional que impulsa el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Liga Profesional de Voleibol Femenil inicia en Puebla con respaldo federal y estatal (Cortesía)

“Guerreras de Puebla”, un proyecto sólido dentro de la liga

Por su parte, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, subrayó que el equipo Guerreras de Puebla representa un proyecto sólido con visión de largo plazo, sustentado en infraestructura, planeación y compromiso con la afición.

Indicó que el equipo impulsa el desarrollo del talento local, fortalece la formación de nuevas deportistas y refleja una nueva etapa en la que el liderazgo femenil ocupa un papel central en el deporte poblano.

La Liga Profesional de Voleibol tendrá como sede el gimnasio Miguel Hidalgo, donde la participación de equipos de distintos estados y la respuesta de la afición confirman el impacto deportivo y social del proyecto. La temporada incluye a equipos de:

Guadalajara

León

Irapuato

Aguascalientes

Durango

Puebla

Además, participan selecciones de Alemania, España, Australia y Brasil.

La afición reconoció el alcance de esta política deportiva al señalar que el respaldo gubernamental ofrece alternativas positivas para la juventud y contribuye a fortalecer el tejido social.

Familiares de jugadoras y asistentes destacaron la alta asistencia y el ambiente vivido en el arranque de la liga, así como la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, con el respaldo de la presidenta de México.