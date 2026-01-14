El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó que la seguridad y el bienestar social son factores clave para atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico de la entidad. Subrayó que su administración mantiene como pilares los ejes de justicia, seguridad y riqueza comunitaria, los cuales generan confianza y crecimiento sostenible.

En este contexto, anunció que Puebla será sede de E-Experience, la Expo de Electromovilidad y Alta Tecnología 2026, un evento de alcance internacional que fortalecerá el ecosistema productivo del estado.

E-Experience 2026 se realizará el 25 y 26 de febrero en el Centro Expositor, y será un ejemplo del modelo de desarrollo endógeno, de adentro hacia afuera, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el sector empresarial.

CANACINTRA reconoce a Puebla como posible Silicon Valley del centro y sur del país

La presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Lourdes Medina Ortega, afirmó que Puebla tiene el potencial para convertirse en el Silicon Valley del centro y sur de México, al destacar su crecimiento en sectores estratégicos como el industrial y automotriz.

Señaló que E-Experience representa una gran oportunidad para impulsar la llegada de nuevas empresas y fortalecer la colaboración entre los sectores productivos.

Puebla tiene todo el potencial para convertirse en el ‘Silicon Valley’, ya que ha crecido en varios sectores como el industrial y automotriz. Lourdes Medina Ortega

Asimismo, destacó que el desarrollo de México se construye con trabajo en equipo y cercanía con los sectores productivos, al reconocer el esfuerzo del Gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta para impulsar el crecimiento económico regional.

Alejandro Armenta impulsa desarrollo económico con E-Experience

El gobernador subrayó que su administración respalda a todos los sectores productivos, al reconocer que las y los empresarios son quienes generan riqueza y empleo. Informó que el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI), ubicado en San José Chiapa, registra un 80 por ciento de ocupación en sus espacios destinados a la inversión.

Por su parte, el presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), René Mendoza Acosta, reconoció el esfuerzo del gobernador para atraer a Puebla un evento de talla internacional, cuyo objetivo es vincular a las empresas poblanas y nacionales con mercados de alto valor.

Detalló que el 80 % de las empresas asistentes pertenecen al sector de alta tecnología, y que hasta el momento se han generado más de mil órdenes de compra, equivalentes a 6 mil 230 millones de dólares en oportunidades de negocio.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la llegada de E-Experience a Puebla contempla una expectativa de negocios de 1.5 billones de dólares, lo que confirma que el estado piensa en grande.

Subrayó que se espera la participación de 10 mil empresas, con el objetivo de construir un ecosistema productivo que coloque a Puebla en la vanguardia económica global, y puntualizó que el desarrollo industrial debe ser motor de la justicia social, integrando a las PyMEs en las cadenas de valor más sofisticadas del mundo.