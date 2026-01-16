Alejandro Armenta subrayó que su gobierno mantiene como prioridad garantizar el acceso a la educación y al desarrollo tecnológico en todas las regiones de Puebla, especialmente en aquellas comunidades que históricamente han enfrentado rezagos en infraestructura y servicios básicos.

En ese marco, el Gobierno de Puebla consolida el Polo de Desarrollo para el Bienestar en San José Chiapa, una estrategia integral que impulsa el crecimiento económico, fortalece la educación y promueve el desarrollo tecnológico.

Alejandro Armenta impulsa electrificación en zonas sin energía

La estrategia de justicia energética, impulsada por la administración estatal, beneficia a comunidades sin acceso a la red eléctrica mediante proyectos científicos desarrollados en coordinación con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), los cuales fortalecen la productividad agrícola y la soberanía tecnológica en zonas rurales.

El gobernador recordó que, al inicio de su administración, Puebla registraba alrededor de mil 100 escuelas sin energía eléctrica, situación que comenzó a atenderse mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Detalló que 150 escuelas fueron electrificadas durante el último año y que, en el presente ejercicio, más de 700 planteles serán intervenidos, con el objetivo de reducir la brecha educativa y tecnológica en comunidades de difícil acceso.

Alejandro Armenta fortalece justicia energética y educación en San José Chiapa. (Cortesía )

Infraestructura energética fortalece desarrollo y productividad en San José Chiapa

El director general de la Agencia de Energía de Puebla, Rodolfo Camacho Hernández, explicó que el proyecto de electrificación responde al mandato de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables del estado.

Precisó que estas acciones se alinean con las políticas impulsadas por Alejandro Armenta y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orientadas a la construcción de infraestructura estratégica, como la subestación eléctrica de San José Chiapa.

Asimismo, detalló que el programa incluye la instalación de paneles solares, equipos de cómputo, internet satelital y proyectores en escuelas, además de proyectos productivos que fortalecen la economía local, como resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Puebla, el INAOE y la Agencia de Energía.

Por su parte, el director del INAOE, Julián Sánchez de la Llave, señaló que el proyecto representa un ejemplo de ciencia y desarrollo tecnológico con beneficio inmediato para las comunidades.

Explicó que los sistemas agroecológicos y fotovoltaicos permiten generar energía limpia y producir alimentos en un mismo espacio, con impacto directo en campesinas y campesinos, y adelantó que este modelo, desarrollado en Puebla, se ampliará a mayor escala.