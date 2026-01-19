Alejandro Armenta anunció la construcción de dos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT) en la Sierra Norte de Puebla, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en la zona limítrofe con Hidalgo y Veracruz.

Los nuevos centros se ubicarán en los municipios de Venustiano Carranza y Ahuazotepec, una región clave para el tránsito de carga y turismo hacia el Golfo de México. Con esta acción, el Gobierno de Puebla consolida un blindaje operativo en uno de los corredores logísticos más estratégicos del centro-oriente del país.

Alejandro Armenta fortalece la seguridad con respuesta rápida y tecnología avanzada

Alejandro Armenta destacó que la instalación de los CESAT responde a la necesidad de contar con tiempos de respuesta más rápidos y sistemas de vigilancia de alta tecnología en la Microrregión 01, considerada un punto neurálgico para el comercio y el turismo interestatal.

El mandatario subrayó que la seguridad de las familias poblanas y de quienes transitan por el estado es una prioridad de su administración, por lo que garantizó operativos permanentes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA) y la Guardia Nacional (GN).

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, explicó que la estrategia de seguridad en Puebla se sustenta en la prevención social, el fortalecimiento policial, el uso de investigación tecnológica y una coordinación total entre los tres niveles de gobierno.

Alejandro Armenta blinda corredor logístico hacia el Golfo de México con dos nuevos CESAT. (Cortesía)

Mayor presencia policial y coordinación federal con CESAT: Alejandro Armenta

El despliegue operativo contempla la incorporación de nuevos elementos de la Policía Estatal, así como patrullas de última generación equipadas con herramientas digitales de comunicación vecinal, lo que permitirá incrementar la presencia institucional y atender de manera directa las preocupaciones de seguridad de la población.

La construcción de los CESAT en la Sierra Norte se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y refleja la colaboración entre el estado y la federación para pacificar el país y detonar el desarrollo regional mediante el turismo seguro.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de impulsar una seguridad cercana a la gente, con impacto interestatal y orientada a la protección de rutas estratégicas para el crecimiento económico y social de la entidad.