Alejandro Armenta Mier, entregó 159 apoyos del programa Prevención y Atención a Contingencias Agropecuarias y Transformación del Campo – Servicios para la Competitividad, con una inversión de 975 mil 750 pesos, en beneficio de productores de Tehuacán, Atexcal, Caltepec, Tlacotepec de Benito Juárez y Zapotitlán.

Durante el evento, el mandatario destacó que su administración impulsa la modernización del campo poblano mediante la adquisición de mil 800 equipos agrícolas, con los que se busca reactivar 200 mil hectáreas y fortalecer la productividad del sector para generar riqueza comunitaria.

Asimismo, resaltó que el Programa de Obra Comunitaria promueve la participación ciudadana y la transparencia en el manejo de los recursos, al permitir que sean las propias comunidades quienes definan y administren las obras prioritarias.

Alejandro Armenta anuncia más maquinaria, pavimentación y obra comunitaria en Tehuacán

El gobernador informó que, con el respaldo del Gobierno de México y Petróleos Mexicanos (PEMEX), este año se contará con 12 mil toneladas adicionales de AC-20, que se sumarán a las 24 mil toneladas adquiridas por el Gobierno del Estado para pavimentar 15 mil calles en Puebla.

Además, anunció que este 20 de julio llegará a Tehuacán un tren de pavimento, el cual iniciará la rehabilitación de la calle Ramón Caballero y permanecerá de forma permanente en el municipio para construir a cuatro carriles el circuito universitario hacia Jalpan.

Armenta también destacó los trabajos realizados con el módulo de maquinaria estatal, entre ellos la rehabilitación de caminos sacacosechas, desazolve de drenes, mejoramiento de caminos rurales y mantenimiento de vialidades en distintos municipios de la región.

Alejandro Armenta entrega apoyos al campo y anuncia obras en Tehuacán. (Cortesía)

Productores reciben maquinaria e insumos para fortalecer el campo poblano

La subsecretaria de Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio Aguilar, señaló que el Gobierno de Puebla mantiene al campo como una prioridad mediante la entrega de fertilizantes, semillas, maquinaria e implementos agrícolas.

Precisó que, tan solo en la región de Tehuacán, se distribuyeron 11 tractores, tres drones para agricultura de precisión y 81 implementos agrícolas, con el propósito de modernizar las unidades de producción y mejorar el rendimiento de las cosechas.

También destacó el impulso al valor agregado de los productos poblanos, al señalar que los mezcaleros del estado han obtenido 90 medallas en competencias nacionales e internacionales, mientras que el café Puebla Cinco de Mayo alcanza un precio de 120 pesos por kilogramo, como parte de las estrategias para favorecer mejores ingresos a los productores.

Obra Comunitaria beneficia infraestructura educativa y servicios básicos

Durante la jornada también fueron entregados 70 apoyos del Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, con una inversión de 15.7 millones de pesos, destinados a proyectos en Juan N. Méndez, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez y Zapotitlán.

De igual forma, se otorgaron cuatro certificados para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con una inversión de 11.7 millones de pesos, que permitirán mejorar instalaciones de la Escuela Normal Superior de Tehuacán.

El presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, informó que próximamente será inaugurado el Instituto de Bienestar Animal, un espacio que brindará atención especializada y promoverá el cuidado responsable de los animales.

Finalmente, habitantes de las comunidades beneficiadas agradecieron las obras realizadas para mejorar el acceso al agua potable, la infraestructura escolar y otros servicios que durante años permanecieron sin atención.