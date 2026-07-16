El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que el feminicidio disminuyó 66.7 por ciento durante el primer semestre de 2026, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia del estado.

El mandatario señaló que la protección de las mujeres es una prioridad para su administración y destacó que Puebla mantiene acciones alineadas con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alejandro Armenta destaca estrategia para proteger a las mujeres

Armenta Mier explicó que el Gobierno estatal brinda atención integral a las mujeres mediante los Centros LIBRE Casas Carmen Serdán, donde se ofrece acompañamiento especializado, refugio y acceso a servicios de atención en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Indicó que estos espacios cuentan con personal especializado, entre ellos médicas legistas, investigadoras y peritas, lo que ha permitido fortalecer las investigaciones y ampliar el acceso a la justicia para las víctimas.

Asimismo, afirmó que la estrategia estatal se desarrolla bajo cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Puebla reporta disminución en delitos de alto impacto

La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, además de la reducción de 66.7 por ciento en feminicidios, también disminuyeron diversos delitos de alto impacto.

Entre ellos destacó el secuestro, con una baja de 61.5 por ciento; la extorsión, con 30.5 por ciento; el robo de mercancía, con 35.6 por ciento; el robo de vehículo, con 25.2 por ciento; y el homicidio doloso, con una reducción de 21.5 por ciento.

La funcionaria también reportó disminuciones en delitos como desaparición de personas, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, robo a comercio, robo a casa habitación, robo al interior de vehículo y homicidio culposo.