Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, aclaró que no se ha reunido con autoridades de Estados Unidos en Panamá, como dan por hecho algunas voces tras audios filtrados.

“Nunca habrá entrega de información… que ponga en riesgo la seguridad y soberanía de México…. no he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país, cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió, es falsa…” Marina del Pilar. Gobernadora de Baja California

Así lo dijo ante los audios filtrados en los que hablaba con un intermediario para reunirse en Panamá con autoridades de Estados Unidos.

Marina del Pilar aclaró que escuchó a personas que la engañaron pero que nunca estuvo dispuesta a entregar información que pusiera en riesgo la soberanía de México.

Marina del Pilar desmiente reunión en Panamá; señala tergiversación de pláticas para recuperar su visa

Marina del Pilar publicó un video en el que explicó los señalamientos en su contra y en el que descartó el supuesto viaje a Panamá que algunos dan por hecho.

En el video reveló que solo se reunió una vez con gestores visas que la engañaron y le prometieron resolver el tema.

La mandataria estatal contextualizó esa reunión en el ámbito personal para poder explorar soluciones jurídicas e institucionales para volver a tener su visa y no para entregar información sobre seguridad del estado.

Como mujer, mexicana y como Gobernadora, siempre defenderé nuestra soberanía.



Mi compromiso con nuestro México y Baja California es absoluto, firme e inquebrantable. pic.twitter.com/mIWzJK7r6h — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 19, 2026

Marina del Pilar presume logros en seguridad pero descarta entregar información a Estados Unidos

Marina del Pilar dijo que jamás pondría en riesgo la soberanía del país dando información de seguridad y aseguró que ha trabajado por la seguridad de México y Estados Unidos.

Así lo dijo al reportar la detención de 120 objetivos prioritarios para ambos países como resultado de las mesas de seguridad.

También dijo que se han disminuido 46 por ciento los homicidios dolosos como resultado a la coordinación interinstitucional y prometió que seguirá enfrentando la delincuencia y las causas de la violencia.