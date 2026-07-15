El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reveló que el detenido identificado como Rafael “N”, señalado como el tirador de la Atlixcáyotl, podría estar vinculado a otros delitos.

“Nos han compartido información de sucesos en otros momentos y que podrían, porque todo es presunción, podrían estar vinculados con Rafael ”N”" Alejandro Armenta. Gobernador de Puebla

La madrugada del 14 de julio de 2026, Rafael fue capturado en un operativo conjunto de la Fiscalía de Puebla, Policía Estatal y Sedena.

La fiscal Idamis Pastor confirmó que las investigaciones preliminares contemplan sumar cargos adicionales, incluyendo tentativa de homicidio, portación de armas, lesiones, daños a propiedad y ataques peligrosos.

Tirador de la Atlixcáyotl estaría ligado a otros delitos, revela Alejandro Armenta

La madrugada del 14 de julio, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Policía Estatal y la Sedena, detuvieron a Rafel “N” debido a que se le señaló por ser el tirador de la Atlixcáyotl.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el individuo de la tercera edad, sería el responsable de cometer varios tiroteos en la Vía Atlixcáyotl, pero también estaría implicado en otros delitos.

Al respecto, Alejandro Armenta indicó que personas del sector empresarial en Puebla, han compartido información con la que ha sido posible llegar a nuevos hallazgos.

“Las investigaciones nos han llevado a varios hallazgos y nosotros actuamos con estricto apego a la, a la ley” Alejandro Armenta. Gobernador de Puebla

Sin ahondar en detalles sobre el punto, Alejandro Armenta refirió que los datos recopilados apuntan a que el tirador de la Atlixcáyotl podría estar relacionado con más actividades delictuosas.

Ante ello, el gobernador de Puebla garantizó que se actuará para ejercer la justicia en el caso, pues sentenció que quien comete un delito, tiene que asumir las consecuencias del mismo.

Fiscalía de Puebla prevé sumar más cargos contra el tirador de la Atlixcáyotl

Al complementar las declaraciones de Alejandro Armenta, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, resaltó que las indagatorias preliminares sí contemplan sumar más cargos contra el tirador de la Atlixcáyotl.

En torno al punto, la funcionaria resaltó que los otros delitos que se le van a imputar a Rafael “N”, están relacionados con los tiroteos que llevó a cabo, como el caso de los siguientes:

Tentativa de homicidio

Portación de armas

Lesiones

Daños a propiedad

Ataques peligrosos

Al abundar en detalles sobre la acusación de portación de armas, la fiscal refirió que se han encontrado registros de permisos ante la Sedena, pero estos son para el uso de armas de caza.

No obstante, indicó que también se han recopilado indicios de delitos previos en los que habría participado, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que de ser el caso, denuncien al sujeto.