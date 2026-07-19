El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó recursos para la ejecución de 508 proyectos de Obra Comunitaria, con una inversión superior a 118.1 millones de pesos, como parte de una estrategia que busca fortalecer el bienestar mediante obras y acciones definidas directamente por la ciudadanía.

Durante el evento, el mandatario señaló que este modelo de participación social, respaldado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coloca a las comunidades en el centro de las decisiones para impulsar el desarrollo con justicia social, organización y trabajo conjunto.

El programa está orientado a que colonias, juntas auxiliares, barrios, ejidos, escuelas, cooperativas y organizaciones sociales definan, a través de asambleas, las obras prioritarias para sus comunidades.

Donde están las mujeres organizadas, ahí debe llegar la obra comunitaria, donde están los deportistas, los maestros y los padres de familia organizados, ahí debe llegar este gran programa. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

Alejandro Armenta entrega recursos para 508 proyectos de Obra Comunitaria en Puebla. (cortesía )

Gobierno de Puebla ampliará la inversión en Obra Comunitaria

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que durante 2026 el Gobierno del Estado destinará mil 500 millones de pesos al programa de Obra Comunitaria, luego de ejercer mil millones de pesos en 2025, con la meta de alcanzar 2 mil millones de pesos en 2027.

Además, destacó que la estrategia fortalece la participación de las mujeres, quienes administran los recursos como tesoreras de los comités ciudadanos.

El programa contempla proyectos relacionados con deporte, cultura, salud, vivienda, agua potable, infraestructura social y obras productivas, además de fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, municipios y representantes comunitarios.

Destacan impacto social de los proyectos comunitarios

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que los 508 proyectos representan una inversión de 118 millones 118 mil 151.92 pesos y beneficiarán a miles de familias poblanas mediante decisiones tomadas en asambleas comunitarias.

En este gobierno hacemos todo de manera coordinada, hay una gran unidad y un gran trabajo, porque el único objetivo es llevar todos estos beneficios a las familias poblanas. Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar

Por su parte, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, señaló que los apoyos fortalecerán espacios públicos, actividades deportivas y oportunidades para niñas, niños y jóvenes, además de reconocer la coordinación entre dependencias estatales, municipios y autoridades locales para acercar soluciones a las comunidades.

En representación de los comités beneficiarios, Yuridia Domínguez Muñoz agradeció el respaldo recibido y afirmó que estas obras contribuirán a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades poblanas.