Alejandro Armenta Mier entregó apoyos económicos a 36 personas afectadas por las lluvias registradas el pasado 28 de junio en la capital poblana, como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno de Puebla y el Ayuntamiento para atender a familias y comercios.

El gobernador afirmó que la atención inmediata a las personas damnificadas es una prioridad de su administración, por lo que, ante cualquier contingencia, se busca proteger el bienestar y el patrimonio de las familias poblanas mediante una respuesta oportuna.

Gobierno de Puebla destina más de 2.8 millones de pesos a damnificados por lluvias

Los apoyos fueron asignados con base en los dictámenes emitidos por Protección Civil, de acuerdo con el nivel de afectación registrado en cada caso.

El Gobierno del Estado destinó un millón 605 mil pesos, mientras que el Ayuntamiento de Puebla aportó un millón 225 mil pesos, para un monto conjunto superior a 2.8 millones de pesos.

Del total de beneficiarios, 19 personas recibieron 20 mil pesos por afectaciones menores; 12 personas obtuvieron 100 mil pesos, de manera conjunta entre ambos órdenes de gobierno, por daños medianos; y cinco personas recibieron 250 mil pesos para atender afectaciones mayores.

El mandatario estatal señaló que este esquema de atención se aplica en distintos municipios cuando se presentan contingencias, con el acompañamiento permanente de las autoridades de Protección Civil.

Por su parte, el presidente municipal José Chedraui Budib destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y reconoció el trabajo realizado por los cuerpos de emergencia, Protección Civil, bomberos, Fuerzas Armadas y corporaciones municipales durante la atención de la contingencia.

Gobierno de Puebla destina 2.8 mdp a damnificados por lluvias. (Cortesía)

Gobierno de Puebla mantiene apoyo a familias y comercios afectados por las lluvias

El coordinador general del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, informó que la entrega de los cheques comenzó de forma inmediata para que las personas beneficiarias pudieran disponer de los recursos el mismo día.

Añadió que, además de los 36 apoyos autorizados, continúan los recorridos y censos casa por casa para identificar nuevas afectaciones y garantizar que ninguna familia afectada quede sin atención.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla y las áreas de Protección Civil, con el objetivo de brindar una respuesta institucional oportuna ante este tipo de emergencias.

Las personas beneficiarias reconocieron la rapidez con la que recibieron los apoyos y señalaron que los recursos permitirán iniciar la recuperación de sus negocios y fuentes de ingreso tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reiteró su compromiso de atender las contingencias con una estrategia basada en la coordinación institucional, la cercanía con la ciudadanía y la protección del patrimonio de las familias poblanas.