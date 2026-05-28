Alejandro Armenta anunció una inversión histórica de mil 700 millones de pesos para fortalecer el campo poblano mediante la implementación de 14 programas que beneficiarán a más de 275 mil productoras y productores en la entidad.

El gobernador de Puebla destacó que esta estrategia forma parte del modelo de la Cuarta Transformación impulsado junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en atender las causas de la desigualdad y fortalecer la producción agrícola.

Asimismo, resaltó la importancia de tecnificar el campo para que más de 400 mil familias productoras puedan generar riqueza y mejorar sus condiciones de vida.

Alejandro Armenta impulsa tecnificación y apoyos para el campo poblano

El mandatario estatal señaló que su administración trabaja en la organización y fortalecimiento de las y los productores directos, mediante la adquisición de maquinaria y herramientas que permitan incrementar la productividad en el campo poblano.

En este contexto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó que uno de los programas prioritarios es Seguridad para el Campo, el cual contará este año con una inversión de 400 millones de pesos y contempla servicios de mecanización en más de 200 mil hectáreas.

La funcionaria informó que durante 2026 el estado dispondrá de mil 824 equipos, entre los que destacan:

220 tractores

78 drones

maquinaria especializada

tres trilladoras

cuatro alzadoras de caña

mil 513 implementos agrícolas

Además, como parte del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción, el gobierno estatal ha realizado siete eventos de entrega de apoyos para el sector agropecuario.

Puebla fortalece el campo con tractores, drones y apoyos para productores. (Cortesía)

Puebla fortalece producción agrícola con fertilizantes y maquinaria

Ana Laura Altamirano detalló que hasta el momento se han distribuido 4 mil 952 paquetes de fertilizantes, equivalentes a 161.2 toneladas de insumos de alta calidad.

Asimismo, indicó que a finales de junio concluirá la entrega de semillas y fertilizantes destinados a distintos cultivos poblanos.

Con esta estrategia de apoyo y tecnificación, el Gobierno de Puebla busca fortalecer la soberanía alimentaria impulsada por la administración federal y promover la prosperidad compartida entre las familias productoras del estado.