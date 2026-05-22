El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que la entidad arrancó con éxito el ambiente mundialista tras el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Ghana, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc bajo un estricto operativo de seguridad coordinado por los tres órdenes de gobierno.

Durante un recorrido de supervisión, el mandatario estatal destacó que Puebla vive una fiesta deportiva con orden y tranquilidad, gracias al despliegue de más de mil 700 elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Operativo en el Estadio Cuauhtémoc movilizó a fuerzas estatales y federales

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el operativo contó con la participación de elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales, además de vigilancia aérea con drones y monitoreo permanente mediante conexión al C5i y C4.

Más de mil 700 elementos participaron en el resguardo del partido México vs Ghana (cortesía)

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que el objetivo principal fue garantizar que las familias disfrutaran del encuentro en un ambiente seguro y ordenado.

Por su parte, el director de la Policía Estatal, Raymundo Garduño Hernández, explicó que se habilitaron dispositivos especiales en los 16 accesos al Estadio Cuauhtémoc, así como centros de mando y torres de videovigilancia para reforzar el monitoreo durante el evento.

Más de mil 700 elementos participaron en el resguardo del partido México vs Ghana (cortesía)

Además, el gobierno estatal también recordó que los estacionamientos del Estadio Hermanos Serdán y del Auditorio GNP permanecieron gratuitos para los asistentes, con el propósito de facilitar la movilidad y evitar abusos.

Con este despliegue, el gobierno de Puebla busca consolidar a la entidad como sede segura y preparada para albergar eventos deportivos de talla internacional.