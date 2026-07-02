Alejandro Armenta destacó que la marca Puebla Cinco de Mayo representa un paso importante para fortalecer la soberanía alimentaria, al incorporar tecnología que agrega valor a los productos del campo y prolonga su vida útil.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que este modelo de desarrollo impulsa la riqueza comunitaria, fortalece la economía local y genera nuevas oportunidades para las y los productores poblanos.

Alejandro Armenta impulsa la tecnología para fortalecer la marca Puebla Cinco de Mayo

El gobernador informó que, en coordinación con la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la tecnología desarrollada en Puebla será incorporada a la futura Fábrica de Café del Bienestar, que se instalará en un predio de tres hectáreas en San José Chiapa.

Explicó que una de las líneas de producción estará destinada al café Puebla Cinco de Mayo, cuyo empaque incorpora una válvula especializada que permite liberar los gases naturales del grano tostado, evita la humedad y conserva el producto en mejores condiciones por más tiempo.

Asimismo, recordó que el año pasado la producción de frijol en Puebla fue insuficiente para abastecer las despensas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), por lo que el Gobierno estatal implementó un esquema de compra directa a productores para fortalecer al campo, incrementar sus ingresos y garantizar alimentos de calidad.

Puebla Cinco de Mayo supera el millón de dólares en exportaciones y amplía su presencia comercial

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que, a menos de un año de su creación, la Tienda Puebla Cinco de Mayo respalda a 274 emprendimientos, integra 283 marcas registradas provenientes de 56 municipios y trabaja con 140 cooperativas, que comercializan más de 2 mil 500 productos.

El funcionario agregó que la red comercial cuenta actualmente con 60 puntos de venta, aunque la meta es alcanzar 110 establecimientos.

En materia de exportaciones, destacó que 56 productos pertenecientes a 17 marcas ya superaron el primer millón de dólares en ventas internacionales.

Entre ellos sobresale el mezcal poblano, del que ya se realizó un primer envío de 17 mil 600 botellas (14 mil de emprendimientos locales y 3 mil 600 de la marca Puebla Cinco de Mayo).

Además de otros productos que suman 98 toneladas exportadas. También confirmó un nuevo pedido de 12 mil botellas de mezcal con destino a Los Ángeles, California.

Puebla Cinco de Mayo supera el millón de dólares en exportaciones y fortalece al campo poblano. (Cortesía)

Puebla fortalece la marca Puebla Cinco de Mayo con nuevos convenios y el programa Sabor a Puebla

Como parte de la estrategia para fortalecer la marca, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF) para mejorar la calidad de las etiquetas, empaques e imagen comercial de los productos.

Además, anunció el programa piloto Sabor a Puebla, que iniciará en 50 escuelas durante el próximo ciclo escolar y posteriormente se ampliará a 200 planteles, con la distribución de productos saludables en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla busca fortalecer la economía social, impulsar la transformación del campo y generar mayores oportunidades para las familias poblanas mediante el valor agregado de sus productos y la apertura de nuevos mercados.