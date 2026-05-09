Alejandro Armenta Mier reafirmó su compromiso con el desarrollo de los municipios poblanos al anunciar la creación de un museo histórico en Mazapiltepec de Juárez, en el marco de la conmemoración por los 100 años de historia de la comunidad.

El gobernador destacó que este espacio buscará preservar la memoria cultural e histórica del municipio, además de fortalecer la identidad de las nuevas generaciones. También adelantó que próximamente regresará a la región para entregar apoyos correspondientes al Programa de Obra Comunitaria.

Alejandro Armenta impulsa preservación histórica en Mazapiltepec

El cronista Sergio Fermín Galicia resaltó la relevancia histórica de Mazapiltepec, recordando acontecimientos como el hallazgo de un fósil de mamut en el Cerro Grande, el paso de Hernán Cortés y la participación de habitantes del municipio en episodios clave de la Independencia y la Revolución Mexicana.

Habitantes de la comunidad celebraron el anuncio del museo al considerar que permitirá conservar tradiciones, fortalecer la identidad local y difundir el legado histórico que ha caracterizado al municipio durante un siglo.

Como parte de las actividades conmemorativas por el centenario, autoridades estatales y municipales develaron una placa alusiva e inauguraron una exposición fotográfica en la explanada principal.

El presidente municipal, Miguel Pérez Cuéllar, reconoció el respaldo del Gobierno estatal y destacó la realización de ocho obras comunitarias orientadas al bienestar social y al fortalecimiento de la convivencia en la región.

Mazapiltepec tendrá museo histórico para preservar su legado: Alejandro Armenta. (Cortesía)

Gobierno de Puebla fortalece campo y desarrollo regional

Durante su gira de trabajo, Alejandro Armenta también entregó un tractor a la Comisariada Ejidal de San Luis Sesma para beneficiar a productoras y productores de la zona.

Mazapiltepec se convirtió además en el único municipio donde la adquisición de este equipo agrícola se realizó con una aportación conjunta del 50 por ciento entre el ayuntamiento y el Gobierno del Estado, a través del Programa de Obra Comunitaria.

Las autoridades estatales señalaron que en Puebla existen mil 800 equipos destinados al fortalecimiento del campo, como parte de las acciones para impulsar la economía regional y mejorar las condiciones de producción agrícola.