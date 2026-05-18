Alejandro Armenta reconoce a atletas poblanos por 56 medallas en CONADE 2026.

Alejandro Armenta Mier reconoció el esfuerzo de las y los atletas poblanos, así como el respaldo de madres, padres de familia y entrenadores, al destacar que el Gobierno de Puebla impulsa estímulos económicos para quienes obtienen preseas como parte del fortalecimiento al deporte de alto rendimiento.

Con la participación de la delegación poblana en disciplinas como karate, boxeo, escalada, taekwondo y natación, la entidad mantiene resultados positivos dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al sumar 56 medallas al corte del 17 de mayo.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, informó que Puebla acumula 8 medallas de oro, 17 de plata y 31 de bronce, además de resultados destacados en básquetbol 3x3, esgrima y karate, junto con la continuidad de actividades en distintas sedes deportivas del estado.

Puebla suma medallas en karate, boxeo y otras disciplinas de CONADE 2026

El atleta Luis Felipe Cocolotl Toxtle obtuvo la medalla de oro en kumite individual de -57 kilogramos tras vencer a Sonora en la final, además de conseguir bronce por equipos, resultado que atribuyó al trabajo constante y al respaldo de su familia, entrenadores y autoridades estatales.

Por su parte, Julio César Ramos consiguió la medalla de bronce en kumite por equipos en la categoría de 14 a 15 años, destacando que competir en casa representó una motivación extra gracias al apoyo de familiares y amistades.

En boxeo, América Camila ganó la medalla de plata en la categoría Sub-19 de 57 kilogramos, luego de disputar la final ante Baja California, resultado que calificó como un orgullo para representar a Puebla en una competencia de alto nivel.

Asimismo, la atleta poblana Aleida Rojas, integrante del equipo de karate en la modalidad de kumite por equipos, destacó el orgullo de competir en casa tras obtener el tercer lugar, además de reconocer la importancia de los estímulos deportivos para fortalecer sus entrenamientos y adquirir equipo especializado.

Puebla fortalece el deporte juvenil y recibe reconocimiento nacional fitness

Como parte de las acciones para impulsar el deporte juvenil, el estado también desarrolla el Mundialito Social, torneo que reúne a 40 universidades con 48 equipos femeniles y 48 varoniles.

Además, Puebla recibió un reconocimiento durante el certamen Mr. México Juvenil y Veteranos 2026, donde fue distinguido como capital fitness de México y por su proyección deportiva a nivel nacional.