Agustín Guerrero reacciona a la detención del edil de Esperanza durante el Operativo Enjambre

La detención del alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, durante el Operativo Enjambre abrió un debate interno en Morena sobre los mecanismos de selección de candidatos rumbo a las elecciones 2027.

“(El operativo es) una alerta oportuna para evitar que en el futuro, junto con otras medidas, se pueda postular candidatos en todos los partidos, en todos los partidos que pues generen suspicacias, dudas... Que no tengan autoridad o que tengan una trayectoria pro honradas, presentes, de buen vivo” Agustín Guerrero, vocero estatal de Morena en Puebla

En este contexto, el vocero estatal del partido en Puebla, Agustín Guerrero, consideró que el caso representa una señal de alerta para reforzar los filtros de evaluación y evitar postulaciones de perfiles cuestionados.

Además, adelantó que Morena buscará fortalecer los controles internos para impedir que personas con presuntos vínculos ilícitos accedan a candidaturas.

Agustín Guerrero ve “alerta oportuna” en la detención del edil de Esperanza

Agustín Guerrero Castillo calificó la detención del edil de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, durante el Operativo Enjambre como una “alerta oportuna”.

Para el vocero de Morena, estas acciones representan un combate frontal, serio y verdadero contra el crimen organizado, el cual se ejecuta de manera independiente a los colores partidarios de los implicados.

“Aquí en Puebla ya son varias veces que se efectúa el operativo enjambre y corresponde, nos parece, a dos cuestiones. Por un lado, un combate frontal, serio, verdadero, al crimen organizado, independientemente de los colores partidarios” Agustín Guerrero, vocero estatal de Morena en Puebla

Agustín Guerrero señaló que las capturas obedecieron a investigaciones previas realizadas por las autoridades y avaló las acciones.

“Qué bien que se haga eso. Al final del día, nosotros respetamos los procesos legales; si se les encuentra culpables, que se proceda y que se respete el debido proceso” Agustín Guerrero, vocero estatal de Morena en Puebla

De cara a las elecciones 2027, advirtió que todos los partidos políticos deben evitar postular a perfiles que generen dudas o tengan vínculos delictivos.

Explicó que en Morena ganar la encuesta interna no será suficiente para asegurar una candidatura.

“No basta que se tiene que aprobar una encuesta para ser el candidato de Morena” Agustín Guerrero, vocero estatal de Morena en Puebla

Agustín Guerrero: Morena blindará las candidaturas de las elecciones 2027

Agustín Guerrero señaló que Morena utilizará la “fama pública” para revisar la trayectoria de los aspirantes y les retirará la postulación si se detectan o acreditan “vínculos inconfesables”, sin importar si obtuvieron la mayoría en las encuestas.

La “fama pública” en Morena funciona como una herramienta preventiva para impedir que se postulen personas que generen dudas, suspicacias o que carezcan de autoridad moral, asegurando que solo compitan perfiles con una trayectoria honrada.

Este mecanismo responde a la necesidad de blindar las candidaturas del partido ante la reciente detención de alcaldes vinculados con el crimen organizado en Puebla.

Guerrero justificó este mecanismo señalando que en los procesos de selección nadie confiesa sus “intenciones oscuras”, sino que “todos ponen la cara bonita” al postularse.

“Cuando tú abres un proceso de selección nadie te dice sus intenciones oscuras; al contrario, todos ponen la cara bonita, pero en la realidad van apareciendo cosas. Y ahora se busca evitar esos hechos” Agustín Guerrero, vocero estatal de Morena en Puebla

Agustín Guerrero respaldó la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cree una Comisión de Trayectoria como último filtro antes de entregar constancias de candidatura.