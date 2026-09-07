Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, emanado de Morena, fue detenido este 7 de septiembre de 2026.

El Registro Nacional de Detenciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró su traslado horas antes de la confirmación por parte de Omar García Harfuch.

La detención de Isaac Rodríguez Ochoa no registra abundantes datos, solo algunos como que viste sudadera negra, pantalón mezclilla azul marino y tenis negros.

Gabinete de Seguridad confirma detención de alcalde de Esperanza en Puebla

La información sobre la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa circuló como parte de un acción del Operativo Enjambre en el municipio de Esperanza, Puebla, sin que autoridades locales dieran más datos.

En el Operativo Enjambre fue detenido un hermano del alcalde, Manuel “N”; la exdirectora de seguridad municipal, Abigail “N”; y un integrante más de la banda de Los Zúñiga.

Los Zúñiga son un grupo delincuencial dedicado al robo de transportes y narcomenudeo en los municipios de:

Serdán

Esperanza

Tehuacán

En medios de comunicación relacionan al alcalde de Morena con delitos como robo a transporte de carga y abuso de autoridad, por lo cual tiene una investigación federal.

¿Autoridades de Puebla sabían de la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa?

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Puebla, no confirmó la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa pero sí que en el municipio de Esperanza se registró un operativo.

También dijo que el operativo es el único registrado el día de hoy por autoridades del Gabinete de Seguridad en la entidad.