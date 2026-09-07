Un operativo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en una exclusiva zona de San Pedro Garza García derivó en el aseguramiento de seis vehículos de lujo presuntamente relacionados con una investigación por lavado de dinero.

La diligencia, realizada en coordinación con fuerzas federales, se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Valle de San Ángel, donde las autoridades buscaban indicios vinculados a posibles actividades ilícitas.

El caso llamó la atención por el tipo de bienes asegurados y por desarrollarse en uno de los sectores residenciales más exclusivos de México.

Cateo en San Pedro Garza García (Fiscalía Nuevo León)

Cateo en San Pedro Garza García deriva en aseguramiento de vehículos de alta gama

El inmueble intervenido se encuentra sobre la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, en San Pedro Garza García.

La orden judicial tuvo como objetivo localizar narcóticos, objetos ilícitos e instrumentos relacionados con la posible comisión del delito investigado por las autoridades.

Como resultado de la diligencia, la Fiscalía reportó el aseguramiento de un Lamborghini gris, un Lamborghini Urus y un Ferrari rojo.

También fueron asegurados un Ferrari amarillo, una camioneta Bentley y una Cadillac Escalade negra, aunque la autoridad no precisó marcas o modelos específicos adicionales.

El despliegue generó sorpresa entre habitantes de Loma Blanca, Carrizalejo y Valle de San Ángel, sector Jardines, debido a las características residenciales de la zona.

Durante el operativo, trabajadores encargados de labores de aseo, cocina y mantenimiento fueron desalojados del inmueble y permanecieron en un estacionamiento cercano.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para recabar indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.