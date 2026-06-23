El Partido del Trabajo (PT) condicionó la alianza en Baja California a que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) garantice “piso parejo” en las elecciones 2027.

Así lo señaló Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, al defender que si no existen condiciones de imparcialidad, entonces Montserrat Caballero Ramírez contenderá en solitario por el PT.

“No estamos endiosados en hacer alianza con Morena”. Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California

Jaime Bonilla también reiteró que el PT no ve como una necesidad aliarse con Morena, toda vez que el partido tiene la posibilidad de perfilar candidatos sin tener que hacer alianzas.

PT advierte que irá en alianza si Morena garantiza piso parejo en Baja California

Jaime Bonilla pide “piso parejo” para candidata y adelanta que el PT podría contender solo en BC

En entrevista para medios, el exgobernador Jaime Bonilla aseguró que Montserrat Caballero Ramírez es una “mujer de una sola pieza”, en el contexto de las elecciones gubernamentales en Baja California en el 2027.

Incluso, indicó que todavía no hay certeza de que la petista participe en el proceso de encuesta para escoger a la o el Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación del estado.

“Todavía no decidimos si la vamos a someter a la encuesta. Ella es candidata ahorita del PT”. Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California

Jaime Bonilla sostuvo que el PT se “encuentra muy contento” de haber elegido a Montserrat Caballero Ramírez como su candidata y reiteró su llamado a tener “piso parejo” si la petista decide competir en el proceso de Morena.

Sobre ese punto, llamó a Morena a poner “restricciones” a la actual administración de Baja California, a la cual señaló de apoyar con recursos y favoritismos al candidato de Morena.

PT advierte que irá en alianza si Morena garantiza piso parejo en Baja California

Montserrat Caballero Ramírez buscará la gubernatura en Baja California

La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, formalizó este lunes 22 de junio su registro como aspirante a la gubernatura en Baja California.

La también Coordinadora Única Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo (PT), cuenta con una trayectoria que incluye los siguientes cargos: